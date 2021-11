Ministar zdravstva Vili Beroš i ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica obratili su se medijima prije užeg kabineta Vlade. Ministar Beroš rekao je na početku kako situacija nije dobra.

Poručio je kako je s današnjim brojkama ukupan broj preminulih narastao na 10.438. Kreveti su popunjeni sa nešto manje od 80 posto kapaciteta.

- Nabavili smo velike količine novih respiratora, ali je i dalje broj necijepljenih na respiratorima iznimno visok - rekao je.

Cijepljeno je u potpunosti 56 posto stanovništva.

U Splitu je preko 80 posto umrlih moglo biti spašeno, ponovio je Beroš riječi doktora Ivića iz KBC-a Split.

- Shvatite važnost cijepljenja, uz pridržavanje mjera, to je put izlaska iz epidemije - poručio je.

- Izgleda da imamo novo moto s prosvjeda: Misli na sebe, zarazi druge. Budite protiv, ali ponudite alternativu. Upravo ova Vlada, sprječavajući restriktivnije mjere je ponudila alternativu. Testiranje je način sprečavanja zaraze, nemojte biti licemjerni, nemojte izbjegavati cijepljenje, testiranje, primjenjivanje mjera, a onda kucati na vrata preopterećenog sustava - rekao je.

Poručio je da sudionike neće nazvati "kako ih neki drugi nazivaju".

'Covid potvrde datiraju još iz srednjeg vijeka!'

- Znam da nisu tamo bili samo ravnozemljaši, nego i liječnici. Ti ljudi su izmanipulirani, a manipulatori su pokazali svoja lica - rekao je.

- Povijest će suditi svima nama, i meni, i njima. U trenutku kada čitav svijet se bori protiv pandemije, oni se bore protiv svega. U ovom svijetu koji se bori protiv virusa, oni se bore protiv mjera! Covid potvrde postoje od srednjeg vijeka, pa u vrijeme kuge je trebalo nositi potvrde da ne dolazite iz gradova u kojima ne vlada kuga, sve su to ekvivalenti covid potvrda. Negiramo li čitavu povijest medicine? Ako da, nemojte dolaziti liječniku po drugu pomoć. Na ovaj način, mi onemogućavamo zdravstvenu zaštitu drugim ljudima - rekao je vidno bijesan ministar zdravstva.

- Oni zbog vas koji se ne cijepe, ne želite se ni testirati, a testiranje vam je besplatno, ugrožavate njihove živote! Tko će za to odgovarati, pitam vas to kao ministar zdravstva - rekao je, podižući ton.

'Nije potrebno testirati sve u zdravstvenom sustavu'

- Molim vas jedan jedini argument zašto se netko odbija testirati? Tko to od nas želi prenijeti zarazu drugom? Za to se može odgovarati, postoje kazne. Budimo svjesni naše odgovornosti, testirajmo se! Možemo razgovarati o tome da testiramo sve u zdravstvenom sustavu, u ovom trenutku struka u Europi je vrlo jasna i kaže da nije potrebno u ovom trenutku testirati sve u zdravstvu jer su većinom cijepljeni, jer se koriste maske, i one FFP maske, pridržavaju se mjera. Postotak zaraženi u zdravstvenom sustavu nije tako visok da bi opravdao testiranje svih. Iako, provest ćemo pilot-projekt testiranja svih zdravstvenih djelatnika - rekao je.

Poručio je kako moli stručnjake da se bave epidemijom, a ne "oni koji misle da bi nešto trebalo", pogotovo iz političkih razloga.

Što se tiče covid potvrda, Beroš je dodao i da one zemlje koje su ih uvele prije Hrvatske, referirajući se na Francusku, imaju znatno bolju situaciju, ukoliko se ljudi i pridržavaju mjera.

- Cijepljeni manje prenose virus, manje se zaražavaju i imaju slabije simptome - ponovio je.

- Ovo je apel struke. Vjerujte struci, a ne nekim lažnim prorocima - poručio je ministar.

Malenica: Kazne za nepoštivanje odredbe 30 do 50 tisuća kuna

Ministar Malenica rekao je kako su proteklih nekoliko dana intenzivno radili na izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti.

- Definirali smo obvezu predočenja covid-potvrda u javnopravnim tijelima. Kroz pojam javnopravna tijela smo obuhvatili zakonodavno, izvršno i sudbeno tijelo, tijelo državne uprave, drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koje obavljaju javnu službu. Definirali smo i odgovorne osobe u tim tijelima - rekao je.

- Predvidjeli smo sankcije za odgovorne osobe koje ne poštuju odredbe ovog zakona. Dakle, novčane kazne u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna i vjerujem da ćemo nakon ovog istupa ministra Beroša potaknuti čelnike tijela i sve odgovorne osobe u tim tijelima državne uprave da poštuju odluke stožera i poštuju odredbe zakona. Zapravo smo svi zajedno u ovoj borbi da ova pandemija što prije prođe i da bude što manje zaraženih i što manje umrlih - dodao je Malenica.

- Svi smo zajedno u ovoj borbi, da ova pandemija što prije prođe - zaključio je.

O aktiviranju Arene odluka idući tjedan

Beroš je na pitanje o aktiviranju Arene poručio je da opći stav da se za tu odluku pričeka idući tjedan, da se vide hospitalizacije.

- Neki su bili za to da je odmah stavimo u pogon. Ne možemo sve preslikati iz prošlog vala, ali moramo biti spremni na sve - rekao je.

Od sutra se reducira i pogon u KB Dubrava.

- Netko tko doživi infarkt ili moždani više neće moći u KB Dubrava. Ove mjere su za zaštitu zdravstvenog sustava - rekao je Beroš.

Na pitanje kako komentira izjave predsjednika Milanovića, Beroš je rekao da se u političke konotacije ne želi miješati.

Malenica je rekao da su precizirali tko su javna tijela i tko su odgovorni ljudi za poštivanje odluka Stožera. Sankcije se odnose na odgovorne osobe, čelnike tih tijela.

Malenica o Milanoviću

- Državni inspektorat, u čijoj je nadležnosti kontrola, kontrolirati da li čelnici tijela poštuju odredbe ovog zakona i Stožera. Kada govorimo o Uredu predsjednika, predstojnik Ureda uređuje rad i provođenje zakona, tako da je odgovornost na njemu da se pridržavaju odredba tih zakona - rekao je Malenica.

Na pitanje što ako inspektoru dođu na Pantovčak, a unutra ih se ne pusti, Malenica je rekao da ne može vjerovati da predsjednik ne dopusti da nadležna tijela kontroliraju provedbu zakona.

- Suludo je da imamo predsjednika Republike koji poziva na nepoštivanje zakona - rekao je.

Znači li to da će s inspekcijom doći s policijom, pa da s jedne strane bude policija, a s druge vojska, Malenica je rekao da je odgovoran predstojnik Ureda.

- Nadam se da će poštivati zakon i ove uredbe - poručio je.

Na pitanje treba li netko tražiti nadzor ravnateljica Uskoka zbog slučaja Žalac, rekao je kako će nadzor nad njenim radom provesti šefica DORH-a.

Što se tiče Ureda predsjednika, na pitanje je li on eksteritorijalan, Malenica je rekao kako misli da nije te poručio da je ono što Milanović radi - apsurdno.

Najavio je da će izmjene Zakona biti sutra na Vladi, a onda i u Saboru.