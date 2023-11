Beroš o slučajevima trovanja u Zagrebu i Rijeci: Najbolje je piti vodu, institucije sve istražuju...

U povodu novih zaprimljenih pacijenata uslijed konzumacije gaziranih pića ministar zdravstva Vili Beroš će večeras oko 20 sati obići pacijente u KBC-u Zagreb te dati izjave s ravnateljem Antom Ćorušićem, priopćeno je u utorak iz Ministarstva zdravstva.

Podsjećamo, nakon slučaja iz Rijeke u popodnevnim satima pojavile su se informacije kako su dvije osobe u Zagrebu primljene u bolnicu zbog sumnje na trovanje nakon konzumiranja gaziranih pića.

- Najozbiljniji je slučaj u KBC Rijeka, s obzirom da je prvi pacijent koji je došao ovdje u KBC već otpušten na kućno liječenje, naravno treba piti lijekove i mirovati te biti pod određenim nadzorom. A ovaj treći slučaj je tek u fazi evaluacije, on je suspektan na kemijsku ozljedu sluznice probavnog trakta, to treba još dokazati zbog niza drugih okolnosti. Tri ozljede su se desile u različitim gradovima. Prva u Rijeci, gdje je osoba zbrinuta, riječ je o teškim ozljedama, on je stabilno, ali znamo da moramo biti oprezni na dužem periodu. Drugi slučaj se dogodio danas tijekom dana, riječ je 29-godišnjaku, on je pušten s bolničkog liječenja, treći slučaj je 38-godišnjak, kod njega se provjerava ima li veze s trovanjima. Sve institucije postupaju, stalno smo u komunikaciji. Najvažnije je da nemamo elemenata da možemo javnost upozoriti da se paze određenih pića. Ako osjetite tegobe, javite se liječniku... - kazao je Beroš i dodao je da 'moramo puhati u hladno i biti maksimalno oprezni'.

- Tko je žedan, najbolje uvijek piti vodu - dodao je Beroš.

Što je sa slučajem iz svibnja, upitali su novinari Beroša?

- Ta veza se uspostavlja, sagledava, ali tek kad dobijemo rezultate analize ovih slučajeva možemo vidjeti. Mogućnosti su vrlo različite, različiti su gradovi, uzorci, zemlje punjenja, sve je neobično, institucije rade svoj posao - kazao je ministar Beroš.

Pred novinare je nakon Beroša stao Krunoslav Capak.

- Zasad smo dobili uzorke samo iz Rijeke - kazao je Krunoslav Capak iz HZJZ-a i dodao:

- Ne znamo o čemu se radi, ne možemo davati savjete što da se pije, ovo što je rekao ministar, svi možemo konzumirati vodu iz slavine. - kazao je Capak.

U ranijoj izjavi Beroš nam je potvrdio da je upoznat sa situacijom.

- Otići ću posjetiti pacijente u KBC- Zagreb. Ono što mogu reći je da se radi o različitim pićima kod pacijenata u Zagrebu i Rijeci. Radi se o različitim bocama, različite su i zemlje punjenja. To sad sve istražuje policija, sve službe su upogonjene. Na tome radi i državni inspektorat, HZJZ, te se istražuju sve okolnosti. Kad budemo imali neku informaciju onda ćemo obavijestiti javnost o tome da bude upoznata sa svime - rekao je u popodnevnim satima za 24sata ministar zdravstva Vili Beroš.

Inače,staklena bočica koja je bila sporna u Rijeci punjena u Austriji.

Sporne boce

Dvije osobe primljene su u zagrebačku bolnicu zbog sumnje na trovanje nakon konzumacije gaziranog pića. Obje osobe kazale su doktorima su da su pili Coca-Colu.

Kako doznaju 24sata, jedna boca je kupljena na PMF-u, i ona je punjena u Hrvatskoj, druga je kupljena u trgovačkom lancu...

