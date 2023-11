Stručnjakinja: Reakcija treba biti brza kad je riječ o zdravlju, posebno od kompanije pića

Uznemirujuće poruke o piću koje prži jednjak počele su se širiti društvenim mrežama i među građanima od ponedjeljka kasno poslijepodne, što je izazvalo paniku. Spominjali su se slučajevi iz cijele Hrvatske, upozoravalo se i na druga pića. Tražile su se informacije, ali pravovremena komunikacija nadležnih je izostala. Tek u utorak ujutro stigla je potvrda iz KBC-a Rijeka da se nešto uistinu događa. Iz bolnice su naime potvrdili da su zaprimili pacijenta pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka, a potom su krenule stizati ostale reakcije.

- Na samu pojavu glasina kompanija se trebala hitno oglasiti. Oni moraju imati krizni tim i informaciju o tome što se stvarno dogodilo. Reakcija je morala biti puno brža. Ne možete dozvoliti da toliko dugo nekontrolirano šire glasine bez ikakve reakcije. Čak i da je bila riječ o širenju lažnih vijesti, što vidimo da nije slučaj prema informacijama iz bolnice, morali su odmah reagirati - kazala je Ankica Mamić, stručnjakinja za komunikaciju.

Napominje kako su trebale brže reagirati i institucije od Državnog inspektorata, Zavoda za javno zdravstvo.

- U pitanju je zdravlje ljudi i jer je riječ o proizvodu koji je široko rasprostranjen i dio je svakodnevne konzumacije. Ta pića konzumiraju odrasli i djeca. Ne radi se ovdje o krivoj etiketi ili pogrešno postavljenom čepu na boci - poručuje Mamić.

Ako se ne reagira odmah, na prvu informaciju odmah može dodati druga i sve se može brzo oteti kontroli. Zato je brza reakcija ključna. Mamić je vrlo kritična prema načinu na koji se zakašnjelo oglasili iz kompanije Coca-cole.

- U zakašnjeloj reakciji iz tvrtke poručuju da se radi o izoliranom slučaju s jednom staklenom bočicom. Fascinantno je da su uspjeli, od toliko boca koje dnevno izlaze na tržište, to utvrditi. Ako jesu onda imaju fantastičan kontroling, ali lošu komunikaciju - napominje stručnjakinja za komunikaciju.

Mamić napominje kako u današnjem vremenu za brzu i pravovremenu reakciju imamo tehnoloških mogućnosti za razliku od prije pet godina kada je bilo puno teže komunicirati.

- Danas se sve prenosi uživo, ljudi mogu do informacija doći u realnom vremenu. U ovakvim situacijama ne šalju se priopćenja. U kriznom komuniciranju jako je važno da s odgovorima u javnost izađe čovjek s imenom i prezimenom i objasni javnosti o čemu je riječ. Vrlo je važno da to bude netko na višoj poziciji unutar same kompanije - zaključila je Mamić.