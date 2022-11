Beroš o slučaju sumnjive smrti rodilje: Ministarstvo će poslati inspekciju u gospićku bolnicu!

Ministar Beroš održao je još jednu presicu nakon predstavljanja nove reforme zdravstva.

Beroš se osvrnuo i na sumnjivu smrt rodilje iz zadarske bolnice.

- Dobili smo informaciju. Radi se o određenim okolnostima koje nisu za javnost, odnose se na okolnosti liječenja i postupaka koji su provedeni i koji nisu za komentiranje - rekao je Beroš.

- Znanstvena inspekcija već postupa, oni su dobili obavijest o događaju, dobila je dodatne komentare, uputili su dodatna pitanja, prikupili su stručne informacije i otići će u nadzor. Postupanje je u tijeku - zaključio je.

Podsjetimo, žena (22) je u gospićkoj bolnici rodila četvrto dijete, pa u lošem stanju hitno prevezena u zadarsku bolnicu. Ondje je preminula.

Ravnateljica OB-a Gospić, Sandra Čubelić, u srijedu nam nije htjela odgovoriti na upite niti se javiti na pozive iako smo uporno pokušali doznati okolnosti koje su dovele do smrti rodilje. Iz bolnice su dva dana šutjeli o smrti mlade majke sve dok nismo otkrili priču. No nakon što su 24sata objavila priču, ravnateljica je putem državnih medija, Hine i HRT-a, progovorila te rekla da je došlo do teških komplikacija jer je rodilja imala uraslu placentu (posteljicu) te kako ne vidi da je bila učinjena ikakva liječnička pogreška.

