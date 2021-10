Ministar zdravstva Vili Beroš je nakon sjednice Vlade govorio o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Presica Beroša

Poručio je kako je Hrvatska u crvenom, osim Istre koja je u naračastom i ima najnižu incidenciju u zemlji. Beroš je istaknuo kako je postotak pozitivnih među testiranima veći od 16 posto te da je u zadnjih 24 sata preminulo osam ljudi od čega ih je troje cijepljeno s dvije doze. Dvoje su starije životne dobi, a treći preminuli (1954. godište) je imao dijabetes.

U Zagrebu je najveći porast broja zaraženih u zadnjih 24 sata.

- Kada je riječ o zdravstvenom sustavu, on je cijelo vrijeme u potpunosti spreman. Vrijeme trajanja europske covid digitalne potvrde za one koji imaju učinjen brzi test je 48 sati, za one koji imaju PCR test je 72 sata, za one koji su preboljeli je 180 dana, a za cijepljene 365 dana - objasnio je.

U KB Dubrava je, poručio je Beroš, jučer upogonila još 10 kreveta za intenzivno liječenje. Što se tiče opterećenja kapaciteta u covid-centrima, krevetni kapacitet je popunjen više od 50 posto, a respiratorni u opsegu od 15,2 posto.

'Postoje druge mjere osim otkaza'

Komentirao je i obavezne covid potvrde u zdravstvenom sustavu i poručio kako provođenje ovisi o poslodavcima. Što se tiče sankcija, ministar je rekao kako ne misli da bi zaposlenici u ovim okolnostima trebali dobiti otkaz.

- No, određena opomena, apsolutno da. Osobno smatram da postoje druge mjere osim samog otkaza. Naravno, ako bude trpio radni proces i ako se ugrožavaju životi pacijenata, ravnatelji će sukladno Zakonu o radu imati i neke druge mogućnosti - rekao je.

Na pitanje imaju li smisla i dalje masovni centri za cijepljenje, obzirom na to da interes pada, Beroš kaže da će oni ostati još neko vrijeme jer se želi omogućiti ljudima cijepljenje van radnog vremena.

- Potpuno je jasno da većina naših kapaciteta na taj način nije iskorištena i da je to trošak, ali ideja je da ti kapaciteti još neko vrijeme budu na dispoziciji građanima kada se odluče da se mogu cijepiti - rekao je dodavši kako HZJZ razmišlja i ostalim modalitetima.

Što se tiče treće doze cjepiva, istaknuo je da je EMA dala preporuku za imunokompromitirane, a da će HZJZ donijeti odluku.

'Svakodnevno primamo prijetnje'

Zbog pokušaja iznude Alemke Markotić, Krunoslava Capaka i Beroša, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na dvije godine i četiri mjeseca zatvora Boris Štitić (36). Na pitanje primaju li članovi Stožera i dalje prijetnje, Beroš kaže da ih primaju svakodnevno.

- Tako je to u demokraciji. No, zadaća svakoga od nas je da pazi što govori. Nažalost, često nam se prijeti. Mislim da je to potpuno neprimjereno. No, pandemija ostavlja trag na sve nas. Ponekad i sam tražim razlog za takvo postupanje. To je doista neugodno, no neće nas omesti u obavljanju naše funkcije - rekao je dodavši kako je toliko fokusiran na rješavanje problema u zdravstvu da se i ne stigne baviti takvim stvarima.

- Ako netko prijeti vašem životi, obitelji, naravno da vas to nakratko poremeti, ali fokusirani smo na naš posao - rekao je.