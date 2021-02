Kod cijepljenja protiv Covid-19 etički su aspekti od posebne važnosti. Postoji posebna potreba za pravednom raspodjelom cjepiva na početku cijepljenja, kad su količine cjepiva ograničene.

Tako barem piše u Vladinu programu cijepljenja s kraja prošle godine. Piše i to da će se “Vlada u raspodjeli cjepiva voditi načelom solidarnosti i nužne skrbi za najpotrebitije”. Dosad smo vidjeli da su cjepivo preko reda dobivali i neki izvan te kategorije, ili su bili potrebiti, ali za koje je čekanje malo skraćeno. Javno se ne otkriva podatak koliko je ljudi cijepljeno preko reda, makar to državi ne bi trebao biti problem doznati - za svakoga od njih treba biti vidljivo kad je dobio prvu a kada drugu dozu i kojeg cjepiva.

Ministar Vili Beroš svim je ustanovama u kojima se provodi cijepljenje naredio da utvrde je li kod njih bilo odstupanja od pravila, a ako je bilo, utvrdit će se, rekao je, razina odgovornosti. Prevedeno s birokratskog jezika, zdravstvene ustanove same moraju istražiti tko je kod njih i kome davao cjepivo preko reda te, ako jest, prijaviti ga, javno se kompromitirati. Koliko će takvih biti, i hoće li uopće, pokazat će vrijeme. Već je jasno, međutim, da nikakvih kazni za one koji su cijepljeni preko reda, odnosno za one koji su ih tako cijepili, nema.

Još ne postoji protokol o tome kako postupati s viškovima cjepiva koji nastaju kad se na cijepljenje pozove onaj broj ljudi koliko ima i doza, ili pak kad se pri kraju cijepljenja otvori nova bočica. Nekad se iz nje može izvući i sedam, a ne samo šest doza.

Liječnici još nisu dobili naputak kako odabrati koga će, kad imaju manje cjepiva nego zainteresiranih kandidata s liste prvenstva, na cijepljenje pozvati.

- Ne znamo još ništa o tome, primjerice, kako odlučiti tko će dobiti cjepivo među starijima od 80, a svi imaju po nekoliko kroničnih bolesti. Bojim se da će takve teške odluke prepustiti samo nama - kaže jedan zagrebački liječnik.

Na isto je upozorila predsjednica Komore liječnika obiteljske medicine Nataša Ban Toskić. “Godine kao isključivi kriterij liječnike stavljaju u groznu poziciju”, rekla je za N1.

- Svatko od nas ima barem sto pacijenata starijih od 80. Najlakše je reći ‘to će odlučiti obiteljski liječnik jer on najbolje zna’, a to nije tako - naglasila je.

Vlada je predvidjela devet kategorija onih koji imaju prednost u cijepljenju prije nego što na red dođu mladi i zdravi. Prvo se cijepilo više od 30.000 stanara domova za starije i oko 15.000 onih koji u njima rade. Sijedi oko 90.000 radnika u zdravstvu, a onda 219.000 starijih od 80. Sljedeća su kategorija 133.000 starijih od 75, slijedi 196.000 starijih od 70 pa 214.000 onih koji imaju više od 65 godina. Nakon njih na red dolazi više od 455.000 mlađih od 65 s visokim zdravstvenim rizicima, a onda i oni s umjerenim rizikom. Prije nego što će se moći cijepiti i mlađi zdravi ljudi, svoje će doze još morati dobiti oko 100.000 zaposlenih u vrtićima, školama i visokim učilištima. Ukupno, prioritetnih je 1,7 milijuna, kad bi se svi cijepili. Dosad je upotrijebljeno 107.000 doza, a prioriteta je bilo 137.000.





Što se tiče "supersojeva" virusa koji su se pojavili u svijetu, stručnjaci kažu kako se s postojećim se cjepivima još ne moramo bojati.

- Mislim da možemo biti još mirni što se tiče svih registriranih cjepiva u smislu teških ishoda bolesti i s tzv. supersojevima koji se sad pojavljuju. Ako se u budućnosti i pojavi neki ‘supersoj’ koji zaista u većoj mjeri bude izbjegavao imunosni sustav, onda će se morati pribjeći pripremi cjepiva koje će adekvatno odgovoriti na taj izazov. Kompanije se već bave novim varijantama virusa, no zasad nas postojeća cjepiva dovoljno štite i od novih varijanti - kaže Bojan Polić, virolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Nenad Ban, naš molekularni biolog na Švicarskom federalnom tehnološkom institutu u Zürichu, napominje da nam opasnost prijeti ako se pojavi bitno drukčija varijanta virusa, što bi bio vrlo velik zdravstveni problem te bi bilo potrebno razviti novo cjepivo.

- RNK cjepiva trebalo bi biti moguće relativno jednostavno modificirati i ponuditi ljudima, kad i ako se neki novi

soj počne širiti, a na koji prethodna cjepiva ne pružaju zaštitu. Nasreću, zasad nema indikacija da su novi sojevi opasniji, ali ako se brže šire, mogu stvoriti velik pritisak na bolnice - pojasnio je Ban.