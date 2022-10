Beroš: Opća bolnica u Puli je rezultat zajedništva i upornosti

Ministar zdravstva Vili Beroš u petak je u Puli, na svečanom otvaranju nove Opće bolnice, ocijenio da je realizacija tog projekta rezultat zajedništva i upornosti svih ranijih Vlada i zdravstvenih administracija.

- Sretan sam i ponosan što sam dio administracije koja je priodnijela osiguranjem dodatnih financijski sredstava za realizaciju tog velebnog zdanja- rekao je Beroš te napomenuo da pulska bolnica funkcionira i po pitanju ostvarenja ugovorenih obveza sa HZZO-om te prekoračuje obveze u opsegu od 15,5 posto.

U pulskoj bolnici, kojoj gravitira oko 160 tisuća građana, smanjen je broj akutnih kreveta, a povećan broj kreveta dnevne bolnice.

- Na taj način radi se brži posao odnosno isti posao ali puno funkcionalnije, i to je od iznimne važnosti. Sada žitelji Istre imaju na raspolaganju nove djelatnosti, od magnetne rezonance i intervencijske kardiologije do endoskopskih zahvata- dodao je.

Govoreći o najavljenoj zdravstvenoj reformi, Beroš je rekao kako nije samo reorganizacija bolničkog sustava i jačanje primarne zdravstvene zaštite ono što je cilj reforme nego je to i okretanje prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti, jer je to, kako je rekao, "nešto što smo zanemarili".

Beroš: Neka se u raspravu o zdravstvenoj reformi uključe svi s afirmativnim prijedlozima

- Javno savjetovanje prolongirano je za pet dana, završetak je 8. studenoga i molim sve one koji imaju drugačije viđenje stvari od preporučenih da se aktivno uključe s afirmativnim prijedlozima, da bi svi skupa unaprijedili naš zdravstveni sustav- rekao je.

Odgovarajući na pitanje novinara hoće li Opća bolnica u Puli ikada postati državna, Beroš je kazao kako je to "lako moguće", ali kako to nije njegov prijedlog, već prijedlog Europske komisije koja je, kako je rekao, "očito upoznata s načinom funkcioniranja u zdravstvenom sustavu".

- Ako se to dogodi, napravit će se s namjerom da pacijentima pomognemo jer kada pacijent ulazi u bolnicu ne pita tko je vlasnik ili osnivač već kakva se kvaliteta zdravstvene zaštite tu pruža- naglasio je.

Prijenos vlasništva je, rekao je, jedna od opcija i to je novi oblik organizacijske sheme.

- Ako se to desi, neće biti neprirodne situacije da jedan sanira a drugi upravlja već će nam to omogućiti lakšu implementaciju niza drugih elemenata koji su bitni u reformi i reorganizaciji. To je kategorizacija bolnice- ustvrdio je.

Pohvalio je dosadašnji rad Opće bolnice u Puli.

- Kad bi sve bolnice imale toliko pacijenata i kada bi funkcionirale na način kao pulska Opća bolnica, ne bi bilo toliko financijskih dubioza u hrvatskom zdravstvenom sustavu i ne bi se događalo ono što je neprirodno, odnosno da država, koja nije osnivač niti vlasnik, mora sanirati dugove drugih- naglasio je Beroš.

