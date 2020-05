Beroš pojasnio kobni let i listu HDZ-a: 'Bila bi mi velika čast' Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama. Do kolege Capaka došla je prva brojka, a kasnije su obrađeni svi putnici, rekao je ministar Beroš