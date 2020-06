Beroš: Političari koji se ne drže mjera ne šalju baš dobru poruku

<p>U ovom trenutku stanje nije posebno zabrinjavajuće, ali moramo biti oprezni jer smo u nekoliko dana imali povećanje od čak 55 oboljelih. Otprilike 20 njih su importirani iz inozemstva, a za 35 su određeni njihovi kontakti. Epidemiološka služba prati i radi svakodnevne izvide te određuje mjere prema tim novooboljelima i njihovim kontaktima. Nije mi poznato gdje su se novooboljeli zarazili, ali to zna epidemiološka služba, a to je najvažnije, komentirao je ministar <strong>Vili Beroš </strong>porast broja oboljelih u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Đikić o koroni </strong></p><p>Kaže kako ne može reći da se radi o drugom valu jer prvi nije završio i dodao kako se širenje zaraze može kontrolirati. </p><p>- To ne znači da se građani mogu ponašati kako žele. Od početka samo uvodili različite mjere i mijenjali ih s obzirom na epidemiološku situaciju, ali mjere razmaka i izbjegavanja kontakata te održavanja higijene su od iznimne važnosti - istaknuo je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/vili-beros-u-dnevniku-nove-tv-o-novim-mjerama---610122.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Iako granice zasad nisu zatvorene, Beroš je istaknuo da postoji ta mogućnost i kako se smanjio broj ulazaka iz Srbije i BiH jer većina zahtjeva za ulazak u Hrvatsku nisu bili opravdani. </p><p>- Društveni život i gospodarstvo ne mogu stati, ali zdravlje i život ljudi nemaju alternativu - rekao je. </p><p>- Političari koji se ne pridržavaju mjera stožera ne šalju baš najbolju poruku građanima - smatra Beroš.</p><p>Ministar zdravstva kaže i kako su epidemiološke službe i Državno izborno povjerenstvo u kontaktu te će imati sastanak kako bi prilagodili mjere za nadolazeće izbore epidemiološkoj situaciji. Tvrdi i kako će glasovanje biti omogućeno i svima koji su u samoizolaciji.</p>