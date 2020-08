Beroš: 'Nisam snimao razgovor, ali sam je stavio na razglas'

S obzirom na to da su se takvi razgovori u ministarstvu nastavili, jednom prilikom sam na sastanku stavio mobitel na razglas da svi čuju o čemu se radi, rekao je Vili Beroš

<p>Mišljenja smo da možemo doći do zajedničkih rješenja primarne zdravstvene zaštite koja mora biti nosioc najvećeg dijela zdravstvenih aktivnosti, rekao je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>na sastanku na temu organizacije primarne zdravstvene zaštite.<br/> <br/> <strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tajna snimka razgovora Beroša i Zadravec</strong></p><p>- Iz dana u dan manji broj liječnika primarne zdravstvene zaštite, dotaknuli se i problema u genezi tog nedostatka, a to je financiranje specijalizacija - rekao je Beroš te dodao kako većina kolega je mišljenja da je novi petogodišnji plan specijalizacije dobar okvir, ali ne rješava financiranje specijalizacija. Zbog toga će predložiti vladi koncept centralnog financiranja. </p><p><strong>Udruge su dobro došle </strong></p><p>- Zahvaljujem što su došli i jasno artikulirali problematiku. Formirali smo listu svi će se očitovati, u roku dva tri tjedna novi sastanak sa prijedlozima rješenja - objasnio je. </p><p>Nakon sastanka oko organizacije primarne zdravstvene zaštite komentirao je snimku razgovora s <strong>Dijanom Zadravec.</strong></p><p><strong>- </strong>Sa kolegicom radio sam zajedno i surađivao u Vinogradskoj bolnici. Nismo imali nikakvih prijepora i nesuglasica. Problemi su počeli nakon sukoba s jednom djelatnicom u KB Sestre milosrdnice i rekao sam da se to mora rješavati unutar zdravstvene ustanove, a ne medijski, rekao je ministar. </p><p>- Problemi eskalirali prilikom izbora ravnatelja te ustanove, počeli su pritisci prema meni. Ovaj razgovor je samo jedan u nizu sličnih - rekao je Beroš te dodao kako se pokušavalo utjecati na njega, no naglasio je da ne može utjecati na to tko će biti ravnatelj. </p><p>- Vrlo je jasno da Upravno vijeće odlučuje tko će biti ravnatelj. Nisam ja taj koji bira ravnatelja već Upravno vijeće - objasnio je te nastavio: </p><p>- S obzirom na to da su se takvi razgovori u ministarstvu nastavili, jednom prilikom sam na sastanku stavio mobitel na razglas da svi čuju o čemu se radi. Niti sam razgovor snimio niti pustio u medijski prostor. O tome se mogu vrlo jasno očitovati - rekao je Beroš dodajući kako premijer Andrej Plenković nije imao nikakvog utjecaja na izbor ravnatelja u Vinogradskoj. <br/> <br/> - Smatram da je legitimno da se svatko bori za svoje osobne probitke, ali i da to mora imati granicu. Osobno se nisam obraćao institucijama da nas zaštite, makar mislim da ovakvi razgovori nisu primjereni - smatra ministar. </p><p>Još jednom je naglasio kako nije snimao razgovor, već ga stavio na razglas da druge upozna s tonom, pritiscima i insinuacijama na stvari koje ne postoje i ucjenama. Također, rekao je da je na sastanku bilo pet, šest ljudi, njegovi najbliži suradnici. </p><p>- Primio sam i SMS poruke s određenim sadržajem ucjene - zaključio je. <br/> </p>