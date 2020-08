Zadravec o snimci: Tužit ću Vilija Beroša, ovo su udbaške metode

Dijana Zadravec potvrdila je da je snimka autentična te da se na kraju razgovora nje i ministra Beroša čuje i Tomislav Dulibić. Kaže i da će zbog tajnog snimanja tužiti ministra

<p><strong>Dijana Zadravec</strong> jutros je za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a538204/Dijana-Zadravec-o-Viliju-Berosu.html">N1 </a></strong>komentirala snimku razgovora s ministrom<strong> Vilijem Berošem</strong> i potvrdila da je snimka autentična te kako se sve dogodilo krajem svibnja. Kaže da ju ministar nije upozorio da njezin razgovor sluša grupa ljudi i da se razgovor snima, a tvrdi i da je na kraju snimke čula glas <strong>Tomislava Dulibića</strong>, predsjednika upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice.</p><p><strong>POSLUŠAJTE CIJELI RAZGOVOR</strong></p><p>- Razgovoru koji je objavljen prethodio je razgovor u kojem me Beroš omalovažavao jer sam upozoravala na koruptivne procese - rekla je Zadravec.</p><p>- Razvidno je da se služe različitim nelegitimnim sredstvima, kao što su nelegitimni natječaji. Očito je interesnim grupama u interesu da ljudi koji su na pozicijama i koji su počeli koruptivne procese to i nastave - kaže Zadravec koja je rekla da je upozoravala na nelegitiman natječaj. </p><p>- Ja sam se kandidirala na natječaj za ravnateljicu, a jedna točka mog programa bila je i borba protiv korupcije. Taj sam element otkrila krajem prošle godine, kad sam otkrila Miju Primorac da namješta natječaj za moj projekt. Na to sam javno ukazala i od tada slijedi progon mene, pokušaj ucjena, a na zahtjev v.d. ravnatelja Marija Zovaka je u Jutarnjem listu objavljeno nekoliko desetaka tekstova u kojima se pokušava mene difamirati, omalovažiti i ucijeniti - rekla je Zadravec.</p><p>- Ministar odlučuje formalno, Upravno vijeće raspisuje natječaj, a ja sam vidjela da on po nekoliko točaka nije bio ispravan. Borim se cijelo vrijeme u ovom sustavu protiv toga. Mia Primorac je počela tu priču, potom se izmislio sukob sa mnom, nakon čega se mene maltretira, šikanira, opstruira se moj rad i dalje, a njoj se ništa nije dogodilo - rekla je Zadravec.</p><p>Na pitanje prijeti li Berošu, kako on kaže u snimci, Zadravec je odgovorila da ne prijeti. Dodala je da je na više instanci pisala o koruptivnim radnjama te da je čitavo vrijeme sustavno omalovažavana zbog ukazivanja na korupciju.</p><p>Rekla je kako je pokušava snimati udbaškim metodama i maknuti kako bi je se ušutkalo. </p><p>U razgovoru je spominjala i Beroševu imovinsku karticu, a na pitanje zašto ga je to ispitivala, kaže da su tada imovinske kartice bile tema i da je čula da je i njegova upitna, no kaže i da ne zna je li išta sporno.</p><p>- Ministar Beroš se služio tajnim snimanjem bez moje privloe i tužit ću ga za ovakvo ponašanje - rekla je Zadravec na kraju razgovora i dodala da se nije čula s njim ili premijerom Plenkovićem. </p>