Beroš reagirao na zahtjeve liječnika: 'U interesu nam je zadržati liječnike u Hrvatskoj'

Liječnici su jutros održali konferenciju za medije u kojoj su zaprijetili štrajkom, ako se ne ispune njihovi zahtjevi.

- Od Vlade i predsjednika tražimo ispunjavanje dogovorenog. Do kraja idućeg tjedna očekujemo primjerene koeficijente od 20 posto, a ponudili su nam 5. Očekujemoi da u e-savjetovanje uvrste izmjene ugovora o specijalizantima. Do kraja siječnja čekamo pregovore za granski kolektivni ugovor. Što se tiče vremensko.kadrovskih normativa treba ih uskladiti, trebaju postati obvezujući dokument. Nakon 9 mjeseci što smo dogovorili rješavanje problema, ako se to sve ne riješi, bit ćemo prisiljeni i počet ćemo s pripremama za akcije među kojima je i štrajk - rekla je Renata Čulinović-Čaić, predsjednica HLS-a.

Na sve je sada reagirao i ministar Vili beroš koji se obratio medijima.

PRATITE IZJAVU BEROŠA:

- Želim reći da je svima u interesu borba za vlastita prava. Na početku ću reći da je naš zadatak borba za prava pacijenata. Nećemo odustati od borbe za prava pacijenata. Kao prvo, ova administracija je preuzela obvezu o potrebi rješavanja robovlasničkih ugovora. Kad se usvoje izmjene i dopune Zakona robovlasnički ugovori odlaze u povijest. Izmjenama i dopunama Zakona bit će naloženo da sve zdravstvene ustanove potpišu anekse ugovora s djelatnicima - rekao je Beroš.

- Naš je zadatak zadržati liječnike u Hrvatskoj. Odgovor ćemo potražiti u izmjenama i dopunama Zakona koji se prema dogovoru s premijerom ne može baviti materijalnim pravima, ali se može baviti nizom drugih elemenata. To je pravac našeg kretanja, nagrađivat ćemo djelatnike koji ostaju. To je zdravo logično. U izmjenama i dopunama Zakona uvodimo obavezne anekse u trošak koji će se plaćati ide samo edukacija, a ne rad. Uvažili smo utemeljenim prigovor mladih liječnika. To je početka rješavanja problema. Mišljenja smo da ne smijemo penalizirati, moramo dodatno plaćati djelatnike koji će ostati tamo gdje su se obvezali ostati - rekao je Beroš.

- Ova Vlada je prva Vlada koja je nakon niza desetljeća odlučila donijeti Zakon koji će izjednačiti rad. Prvi sam koji podržava donošenje zakona o ravno pravnom statusu liječnika. Ova administracija je riješila pitanje prekovremenih. Činjenica je da u novom zakonu neće biti moguće regulirati ta pitanja. Uređujemo sustav plaća na jednak način. Neće svi bit sretni, a intencija je da svi osjete određeno povećanje. Trudili smo se naći optimalan model. Vjerujem da ćemo naći snage riješiti pitanja. Smisao donošenja nove uredbe je izjednačavanje plaća u različitim sustavima koji rade isti posao. Mi smo se borili da liječnici mogu pregovarati. Granski pregovori će se odvijati kad se steknu uvjeti - rekao je Beroš.

