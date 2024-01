Liječnici zaprijetili: Spremamo se za štrajk ako ne ispunite ovo što ste nam obećali 11. travnja

Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska liječnička komora (HLK) te krovne udruge u zdravstvu - Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) te Inicijativa mladih liječnika Hrvatske sazvali su zajedničku konferenciju za medije.

- Od Vlade i predsjednika tražimo ispunjavanje dogovorenog. Do kraja idućeg tjedna očekujemo primjerene koeficijente od 20 posto, a ponudili su nam 5. Očekujemoi da u e-savjetovanje uvrste izmjene ugovora o specijalizantima. Do kraja siječnja čekamo pregovore za granski kolektivni ugovor. Što se tiče vremensko.kadrovskih normativa treba ih uskladiti, trebaju postati obvezujući dokument. Nakon 9 mjeseci što smo dogovorili rješavanje problema, ako se to sve ne riješi, bit ćemo prisiljeni i počet ćemo s pripremama za akcije među kojima je i štrajk - rekla je Renata Čulinović-Čaić, predsjednica HLS-a.

'Ovo je ponižavajuće'

Ona je na početku konferencije naglasila da je povod istoj prijedlog novih koeficijenata za koji navodi da je uvredljiv i ponižavajuć.

- Prekršena su i neispunjena obećanja koja nam je dala politika. Tad je održan sastanak s premijerom i dogovoreni su rokovi za rješavanje problema. Od tad je prošlo 9 mjeseci. Tražili smo rješavanje problema, davali prijedloge, pisali dopise, čekali, no naišli smo na zid. Ništa se nije dogodilo. Dogovor je izigran i prekršen.Odgađa se rješavanje problema. Kap koja je prelila čašu je još i tzv.ponuda novih koeficijenata prema kojima je predviđen rast koji je niži od rasta inflacije. To ne možemo prihvatiti. Predložen je koeficijent od 5 posto, a inflacija je 8 posto. Ponuđen nam je realan pad plaće. To je pokazatelj koliko cijene rad liječnika. Politiku je baš briga za liječnike i to u situaciji kad mladi liječnici sve više odlaze, a stariji bježe u privatne poliklinike da pobjegnu od prekovremenih i teških dežurstava - rekla je predsjednica HLS-a Čulinović-Čaić.

Oglasio se i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

- Prošla 2023. je bila godina najvećeg prosvjeda liječnika. Nažalost za nas je bila godina neispunjenih dogovora. Bilježimo negativan rekord, u inozemstvo je dosad od ulaska u EU otišlo najviše liječnika - 148 liječnika napustilo je lani Hrvatsku i otišlo u inozemstvo. Kao da je jedna Koprivnica ostala bez liječnika. Izostanak zakona o radnopravnom statusu liječnika. Vlada nema namjeru donijeti taj zakon iako je to obećala. Taj je zakon važan jer enormno prekovremeno radimo protuzakonito. Zakon o radu regulira maksimalan broj prekovremenih. Da se legaliziraju prekovremeni sati potreban je taj Zakon. Tražili smo da se kroz par godina definira osnovica za vrednovanje rada liječnika. Da privučemo liječnike u manje sredine. 94 posto liječnika podržava, 72 posto građana također podržava donošenje tog zakona. Poruka je želimo zadržati vitalnost zdravstvenog sustava i liječnike u Hrvatskoj i napustiti penalizacijske modele rada liječnika u nekim sredinama. Želimo da se rad na zakonu nastavi i žurno uputi u saborsku proceduru - rekao je Krešimir Luetić.

Govorila je i zamjenica predsjednice HUBOL-a.

- Jedini od naših zahtjeva od 11.4. je donesen, ali je to dokument o vremensko-kadrovskim normativima koji je manjkav jer je neobvezujući. Ne postoji stacionarni dio rada liječnika. Taj dokument će napokon javnosti pokazati koliko liječnika u sustavu nedostaje. Zahtijevamo da se taj dokument što prije donese kako je i dogovoreno - kazala je Tea Mirošević Zubonja.

'Nastat će liste čekanja za obiteljske liječnike'

Ljuti su i mladi liječnici.

- Imamo protuustavne robovlasničke ugovore o specijalizaciji, mladim liječnicima koji završavaju faks ovo je jedan od razloga odlaska u inozemstvo - rekao je Marin Smilović, predstavnik Inicijative mladih liječnika.

Nezadovoljni su i obiteljski liječnici.

- Sve što rade za obiteljsku medicinu je štetno. Ovo je rezultat nebrige za temelj zdravstvenog sustava. Dali smo bezbroj prijedloga za rješenje problema. Ništa se nije dogodilo, no dogodit će se i već se događa da će u 5 godina 37 posto liječnika otići u mirovinu, nema ih tko zamijeniti. Više od milijun pacijenata ostat će bez doktora. Nastat će liste čekanja za obiteljskog liječnika i to za par mjeseci. Sve to radi nerada zdravstvene organizacije na čelu s premijerom Plenkovićem. Napravljena je samo šteta u posljednjih 8 godina. Iako smo s optimizmom prionuli zajedničkom rješavanju problema, obećanja vladajućih su prazne riječi i hrvatski liječnici i dalje će pratiti nestanak javnozdravstvenog sustava - izjavila je Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a.