KBC Sestre milosrdnice raspisale natječaj za neurokirurga. Navodno se na njega javio bivši ministar s optužnicom, kako doznaju 24sata.
Beroš se prijavio na natječaj za posao? Želi staro radno mjesto
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, kojega Uskok u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi oko nabave medicinske opreme, navodno traži novi posao, doznaju 24sata. Nekadašnji miljenik nacije s početka pandemije korona virusa, prijavio se, navodno, na natječaj u KBC-u Sestre milosrdnice, kažu nam dobro upućeni sugovornici, gdje opet želi raditi kao neurokirurg. Iako nismo dobili službenu potvrdu, nitko nam nije demantirao. Kontaktirali smo Beroša, koji je pročitao našu poruku, ali nam ništa nije odgovorio. Samim time nije nam ni demantirao da se prijavio na natječaj.
