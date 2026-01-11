Obavijesti

News

Komentari 38
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Admiral

Zagrebačka policija oglasila se o žestokom sukobu do kojeg je došlo u subotu na području Dubrave. Zbog prethodne svađe u prometu 23-godišnjak i 47-godišnjak su se potukli, palo je puno udaraca, došlo je i do udara automobilom...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom 00:41
Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom | Video: 24sata Video

- Jučer 10. siječnja oko 12.50 sati u Dubravi u Žitnoj ulici, na parkiralištu, prema do sada utvrđenom,  zbog prethodnih nesuglasica u prometu, 23-godišnjak i 47-godišnjak su se najprije verbalno, a zatim i fizički sukobili na način da je 23-godišnjak prišao osobnom automobilu marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u kojem je sjedio 47-godišnjak koji ga je vratima vozila udario u prsa nakon čega je 23-godišnjak fizički napao 47-godišnjaka udarivši ga nekoliko puta u glavu - izvijestili su iz zagrebačke policije.

TEŠKO GA OZLIJEDIO Policija uhitila 43-godišnjaka zbog brutalnog premlaćivanja mladića ispred kluba na Savskoj
Policija uhitila 43-godišnjaka zbog brutalnog premlaćivanja mladića ispred kluba na Savskoj

Dalje navode:

- Nakon toga 47-godišnjak je najprije stražnjim dijelom svog vozila udario u stražnji dio osobnog automobila marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 23-godišnjaka, a potom nastavio vožnju s namjerom odlaska s parkirališta gdje mu je 23-godišnjak tijelom prepriječio put te je 47-godišnjak prednjim dijelom automobila naletio na 23-godišnjaka koji je pao na kolnik. 

SVE SU NASTAVILI VANI VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!
VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Obojica muškaraca su uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!
ŠIFRA ZA HRVATSKU

Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!

NOVI EXPRESS Zakonodavni prijedlog definira niz američkih ekonomskih i sigurnosnih inicijativa za zemlje Zapadnog Balkana. Unutra je i Hrvatska...
Slavonsko selo oaza blizanaca! 'Kroz povijest su se ovdje rodile 304 dvojke. I mi smo dio toga'
TAKO SE TO RADI!

Slavonsko selo oaza blizanaca! 'Kroz povijest su se ovdje rodile 304 dvojke. I mi smo dio toga'

Karlo i Matej (23) blizanci su iz župe Klakar. Tamo se rađa tri i pol puta više dvojki od svjetskog prosjeka. Prve blizance zabilježili su još 1707., a neke obitelji imaju i po dva para blizanaca...
UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao
NAPAD NA ČRNOMERCU

UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao

Oštećeni se uspio obraniti od napada nožem nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje pri čemu je oštećeni uspio pobjeći. Pobjegao je i napadač u svojoj Mazdi, a policija ga je ubrzo našla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026