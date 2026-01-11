Obavijesti

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj

Admiral

Neobična pojava na nebu u nedjelju je uzbunila neke naše čitatelje iz različitih dijelova Hrvatske. "Čudna svjetlost", kao je opisuju, koja je neko vrijeme letjela na nebu, a zatim nestala, vidjela se iznad Rijeke, Bjelovara, Novog Sela - Okičkog i Podravine.

- Ne znamo o čemu se radi. Prvo je letjelo samo kao bijelo svjetlo, poslije toga se svjetlost ispred ovoga širila kao leptirova krila, zatim je skrenuo i na kraju je samo nestalo - govori nam jedan čitatelj.

- Iznad Rijeke sam snimio neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno - govori nam drugi čitatelj.

- Avioni koji lete na 10 kilometara iznad zemlje vide se normalno jer je vedra noć. Oko ovog objekta koji leti je čudna maglica - nadodao je još jedan čitatelj.

- Tata i ja bili smo vani i zamijetili čudnovato svjetlo na nebu iznad Bjelovara koje konstantno svijetli i širi se. Nema nikakvih zvukova ni signalizacije tako da mislimo da nije ni dron ni avion - javio je još jedan čitatelj.

S obzirom na to da je svakako bila riječ o pojavi koja je zbunila građane, o svemu ovome pitali smo astronome koji su nam pojasnili o čemu se zapravo radi.

- Satelit je mijenjao orbitu, nije to ništa neuobičajeno, to se često događa - rekao nam je astronom Korado Korlević iz Višnjana.

- Vedra je noć pa se to zato tako dobro vidjelo. To je tako sa satelitima kada mijenjaju položaj, ponekad se ne vide tako dobro, a ponekad svijetle kao najsjajnije zvijezde - govori nam astronom Ante Radonić.

Riječ je, dakle, o sasvim uobičajenoj pojavi te nema nikakvog razloga za paniku. 

