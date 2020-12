Iako su nove, strože mjere uvedene prije dva tjedna, Hrvatska je na europskom vrhu u broju aktivnih slučajeva.

- Naravno da se osjećam odgovornim. Međutim riječ je o višedimenzionalnoj, kompleksnoj krizi i jednoznačnih rješenja i odgovora nema. Ono što je jedino moguće u danim okolnostima je iz dana u dan pratiti epidemiološku situaciju, pratiti sve one elemente koji ju jasno opisuju - broj novozaraženih, njihova raspoređenost, pojavnost, i na osnovu tih elemenata propisivati mjere, rekao je Beroš dodavši da će se rezultati poduzetih mjera osjetiti tek za 4 - 5 tjedana, naravno ako ih se ljudi pridržavaju - rekao je ministar zdravstva, Vili Beroš, u dnevniku HTV-a.

Komentirao je i za kakve će se mjere on osobno kao ministar založiti.

- Lockdown je krajnja opcija i osobno vjerujem da se ona neće dogoditi. Vidjeli smo na primjeru okolnih zemalja što tvrdi lockdown donosi. To nije ništa dobro. Dakle, treba naći model suživota u okolnostima novog normalnog, moramo omogućiti određene gospodarske aktivnosti, a pri tome reducirati sve ono što možemo reducirati. I to je upravo ono što radimo, nastojimo balansirati mjere. Najlakše bi bilo uvesti najtvrđi lockdown i zatvoriti sve. Ali to nije realno naročito što ne znamo koliko će ova situacija potrajati - rekao je Beroš.

Potvrdio je da u nacionalnom Stožeru razmatraju opciju uvođenja propusnica za međužupanijska putovanja.

- Ako epidemiološka situacija bude takva da zahtjeva sličan način organizacije rada i života, uvest ćemo i to ali u ovom trenutku to nije jako izvjesno - rekao je.