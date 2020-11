Đikić oštro: 'Beroš daje netočne izjave kako bi manipulirao'

Poručio je da je neistina da strože mjere ne djeluju jer smo se u njihovo djelovanje i sami uvjerili u proljeće u Hrvatskoj. Dodao je i kako je nejasan razlog zbog kojega se odugovlači s uvođenjem brzih testova

<p>Znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> u otvorenom pismu poručio je da strože mjere djeluju te netočnima ocijenio izjave ministara Beroša i Božinovića s današnje konferencije Nacionalnog stožera.</p><p>Đikić se u otvorenom pismu osvrnuo na izjavu ministra Beroša da je nakon mjera uvedenih 26. listopada, broj novozaraženih pao te da, ako se uspoređuju naše mjere i mjere kod drugih, s blažim mjerama postižemo bolje, ako ne i jednake rezultate.</p><p>- Odgovorno tvrdim da su to netočne izjave koje se, vrlo vjerojatno, koriste u funkciji medijske manipulacije umjesto da se iznesu točni i javno dostupni podaci - ustvrdio je Đikić.</p><p>U pismu je priložio grafove po kojima Hrvatska s liberalnijim mjerama ima kontinuirani porast broja zaraženih, broja hospitaliziranih i broja umrlih u usporedbi s nekim drugim zemljama Europske unije (Irska, Slovačka, Nizozemska, Češka i Francuska) koje su ranije imale prilično velike brojke zaraženih dok sad bilježe pad istog zbog, kako Đikić kaže, uvođenja pravilnih mjera. </p><h2>'Hrvatska se treba ugledati na Slovačku'</h2><p>Rekao je da se Hrvatska treba ugledati na primjer Slovačke koja je malo veća od Hrvatske, u proljeće je bila slično uspješna, a danas Hrvatska od nje ima dvostruko veći broj umrlih. </p><p>Neistinom je nazvao tezu da strože mjere ne djeluju jer smo se u djelovanje istih uvjerili i sami na proljeće:</p><p>- Zbog svih rastućih brojeva, a posebno zbog preko 500 mrtvih osoba unutra zadnja dva tjedna, ozbiljan i odgovoran ministar zdravstva dobro bi razmislio o uspješnosti i posljedicama obnašanja ove odgovorne funkcije - ustvrdio je Đikić.</p><p>Osvrnuo se i na izjavu ministra Božinovića - da će se, ako se u ovom tjednu ne zabilježi početak trenda smanjenja novozaraženih, razmotriti nove mjere - te ustvrdio da je prema dosadašnjim bojevima širenja zaraze u Hrvatskoj, malo vjerojatno da će se smanjiti broj novozaraženih u realnom vremenu. </p><p>Đikić je zatražio i objašnjenje što predviđa strategija Vlade ako broj zaraženih značajno ne padne, ili broj umrlih bude veći od 1500 ili 2000 osoba.</p><h2>'Limitiranjem testiranja dobivamo nevjerodostojne podatke'</h2><p>Upozorio je kako bismo ograničavanjem broja genetskih testiranja na pet tisuća po danu, umjesto najmanje 10 tisuća, mogli dobiti nevjerodostojne podatke o broju zaraženih. Također je rekao kako je nejasan razlog zbog kojeg se odugovlači s uvođenjem brzih antigenskih testova koji mogu pomoći i ekonomski i epidemiološki.</p><p>Ministrima je poručio da ih činjenica da je u Hrvatskoj samo u zadnja dva tjedna umrlo preko 500 ljudi, odnosno oko 50 posto od ukupnog broja umrlih od početka pandemije, ne bi trebala ostavljati ravnodušnima. </p><p>- Nastavite li s ovakvim liberalnim mjerama, broj umrlih će i dalje rasti i to upravo zbog toga što nismo (niste!) reagirali prije dva tjedna. Smatram svojom profesionalnom i moralnom dužnošću upozoriti Vas na točne znanstvene podatke - istaknuo je Đikić.</p><p>Predložio je zatvaranje noćnih klubova i barova koji su bili među glavnim izvorima zaraze još od ljeta, istaknuvši da ta mjera ima velik učinak, a ne šteti ekonomiji kao lockdown (zatvaranje) i nije policijski sat.</p><p>- Ako je odugovlačenje direktno ili indirektno povezano s nadolazećim obilježavanjem Kolone sjećanja u Vukovaru, Škabrnji i drugim mjestima stradanja, onda je pravo vrijeme da spriječite ona nova stradanja, koja su u situaciji velikog broja okupljenih na istom mjestu gotovo neizbježna. Za njih ste, u ovom trenutku, upravo vi izravno odgovorni - zaključio je Đikić u otvorenom pismu.</p><p>Đikić je za 24sata komentirao otvoreno pismo koje je poslao i napomenuo kako je najvažnije da postoji planirana strategija koja se može primijeniti:</p><p>- Prvu mjeru koju trebamo napraviti je zatvoriti noćne klubove i barove. To se mora zatvoriti odmah. Drugo, mora se omogućiti ljudima koji rade da rade od kuće, pogotovo kad je to moguće. Treba smanjiti broj radnika u prostorijama gdje rade. Treće, mora se ograničiti broj ljudi koji se mogu okupljati jer je najvažnije održavanje distance i smanjivanje kontakata. I s brojem od osam ljudi kod okupljanja, kao što je danas Švedska napravila, mi ćemo jako puno napraviti. Nema okupljanja - političkih, sportskih, kulturnih, obiteljskih koji su iznad tog broja - rekao nam je Đikić pa se dotakao slovačkog plana:</p><p>- Slovačka je imala jedan pravilan plan. Oni su testirali jako puno, saznali su gdje se nalaze virusi i onda su pravilnim mjerama izolirali. To je odlična strategija, mi bi isto trebali uvesti što prije što više antigenih testova jer su brzi i jeftini, jednostavni i daju vam rezultate koji su izuzetno važni da možete pravilne mjere upotrijebiti lokalno. Moramo djelovati lokalno gdje se nalazi virus, a to možemo preko antigenih testova znati najbrže. Strategija je - izoliraj, lokalno djeluj, blokiraj i tako ćemo unutar dva tjedna imati rezultate kao što je Švedska imala. Kolegi Berošu nije lagano. On mora vibrirati između znanstvenih podataka, zdravlja ljudi i njegove političke funkcije. On je ponekad jako dobar, fokusiran je samo na zdravstvene teme i to je bilo na proljeće. Sve više i više vibracija odlazi prema političkim temama i tu je jako slab. Politika ne gleda brojeve, nego interese i tu je on izgubio na svom kredibilitetu i u javnosti povjerenje.</p>