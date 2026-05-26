Betonirao obalu da veže brod. Prijavili su ga nakon tri godine

Kriminalistička policija Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije provela je istragu nad 41-godišnjakom koji je osumnjičen zbog ilegalne gradnje. Istragom su utvrdili da je od 15. travnja do 15. svibnja 2023. godine na pomorskom dobru na području Jadrtovca izgradio betonsku obalu za vezivanje brodova, piše PU šibensko-kninska.

Prema Zakonu o prostornom uređenju to područje pripada području od posebnog interesa za državu, a 41-godišnjak nije imao kocesiju za izgradnju obale. Protiv osumnjičenog 41-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

