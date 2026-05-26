ILEGALNA GRADNJA U ŠIBENIKU

Betonirao obalu da veže brod. Prijavili su ga nakon tri godine

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Prema Zakonu o prostornom uređenju to područje pripada području od posebnog interesa za državu, a 41-godišnjak nije imao koncesiju za izgradnju obale

Kriminalistička policija Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije provela je istragu nad 41-godišnjakom koji je osumnjičen zbog ilegalne gradnje. Istragom su utvrdili da je od 15. travnja do 15. svibnja 2023. godine na pomorskom dobru na području Jadrtovca izgradio betonsku obalu za vezivanje brodova, piše PU šibensko-kninska.

Prema Zakonu o prostornom uređenju to područje pripada području od posebnog interesa za državu, a 41-godišnjak nije imao kocesiju za izgradnju obale. Protiv osumnjičenog 41-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u vremenskom razdoblju od 15. travnja do 15. svibnja 2023. godine na području Jadrtovca, na pomorskom dobru, koje sukladno Zakonu o prostornom uređenju pripada području od posebnog interesa za državu, bez prethodno ishodovane koncesije, na istom nezakonito izgradio betonsku obalu namijenjenu vezivanju brodova - napisala je policija u priopćenju.

