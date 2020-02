Betonizacija Zagreba po mjeri kapitala: Sve GUP-ove 'zamke'

Kad se pogledaju amandmani koje je predložila stranka Milana Bandića, jasno je da oni znače veću betonizaciju Zagreba.

Neodoljivo podsjećaju na rukopis kojem je i Ivici Todoriću omogućena rekonstrukcija dvorca, a Tomislavu Horvatinčiću sporni projekt Cvjetni trg. GUP-om se ukida zaštita od moguće gradnje na zelenim česticama većim od 5000 kvadrata, pa će oni koji imaju zemljišta u elitnim dijelovima još lakše graditi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iza 86 amandmana kriju se garaže u Donjem gradu, crkve, stanovi na račun zelenih površina... Zagreb unutar stambenih blokova u središtu Zagreba ima dvorišta, a sad bi ona mogla biti ispunjena novom gradnjom. Izgrađenost je za ta dvorišta povećana čak 50 posto! I dodatno, Bandićev klub predložio je da za to ne treba niti javni arhitektonski natječaj ako gradi privatnik. Ako je investitor Grad, onda je potreban.

Foto: PIXSELL

Kopali bi i podzemne garaže pod trgovima

Tako bi se građani jednog dana parkirali u garažama ispod Trga Franje Tuđmana, Trga J. F. Kennedyja i Krešimirova trga



Gradnja novih stanova

Uzima i bolnicama - Gradili bi stanove u u Vinogradskoj, što je bilo namijenjeno za širenje bolnice. Nicali bi diljem sad zelenih površina



Gradili bi još tri crkve

Javne površine prenamijenio bi za gradnju crkvenih prostora, i to na Jakuševcu, Savici i Knežiji. Crkva mu je pokazala zube, pa eto amandmana

Kome se to pogoduje amandmanima?

Javnost je u slučaju Tomislava Horvatinčića mogla reagirati kad se vidjelo što će se graditi, projekt je barem napravio arhitekt Boris Podrecca i morao je proći javnu raspravu. Ako u konačnici budu usvojeni amandmani, toga neće biti. Amandmanima se omogućava i načičkavanje nebodera u cijelom gradu s još manje zelenih i društvenih površina između njih. Dosad se zgrada iznad devet katova nije mogla graditi bez razmaka od pola visine nebodera. Primjerice, ako se gradi zgrada visine 200 metara, minimalna udaljenost do sljedeće je 100 metara. I to je već uzrokovalo postojeću pretrpanost, a sad se ta širina smanjuje na 15 ili maksimalno 30 metara.

Po cijelom gradu zelene površine pretvaraju se u stambene ili poslovne. Na Rudešu zadnja stabla trebaju ukloniti kako bi napravili mjesta za stambenu vilu, u Šestinama cijele parcele u zelenilu postaju građevne, na Zelengaju se na jednom od pojasa šuma između građevina sad pretvara u građevinsku zonu. U Veslačkoj ulici, uz savski nasip, zona za rekreaciju postaje zona na kojoj se može graditi zgrada iznad devet katova. Zemljište je u vlasništvu državne tvrtke Janaf, a njen direktor Dragan Kovačević kaže nam kako je to nekad i bilo namijenjeno gradnji, pa samo žele da se to vrati. U podsljemenskoj zoni vlasnici vila uz određene ceste mogu graditi i podzemne garaže za svoje zgrade. U Markuševcu cijela zona za sport postaje stambena uz obrazloženje da nije primjerena za rekreaciju jer je između dvije prometnice...

HDZ je mislio da će sa svojih 15 amandmana, koji uglavnom traže više društvene namjene, prisiliti Bandića na povlačenje, ali on im je uvjetovao podršku tih amandmana ovim svojima, za koje su digli ruku.

'Istražit ćemo čija su to sve zemljišta'

- Tražili smo i vršili pritisak da se prekine sjednica kako bismo s raspravom počeli od ponedjeljka jer nam treba vremena da izvadimo tko su sve vlasnici parcela koji bi Bandićevim izmjenama GUP-a profitirali. Za to treba barem nekoliko dana – kaže nam predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Renato Petek . Ističe da se više od milijun kvadrata kroz amandmane prenamjenjuje iz zelenih površina u zone mješovite i stambene gradnje, što je veća površina od područja tzv. Manhattana.

- Sve što se odigralo u četvrtak bilo je demonstracija sile većine, što je poraz struke. Bandić i Plenković imaju svoje ciljeve. Plenkovićev je da dobije na vremenu za unutarstranačke izbore, a Bandićev da pokaže tko je gazda u gradu – dodaje Petek.

U večernjem glasanju u četvrtak u zagrebačkoj gradskoj skupštini minimalnom većinom prošli su svi amandmani gradonačelnika Milana Bandića, njegove stranke i HDZ-a na izmjene i dopune zagrebačkoga GUP-a. Već dva puta je Ministarstvo graditeljstva davalo negativno mišljenje o Bandićevu GUP-u. Pitali smo Peteka hoćemo li se isti scenarij gledati i treći put.

- Teško je to reći. Prema onome što je u petak govorio ministar Štromar, otvarat će se rasprava – smatra Petek.

Početak tjedna za Zagreb će značiti raspravu o amandmanima i GUP-u, nakon koje slijedi glasanje. Predsjednica Kluba zastupnika Glasa i HSU u zagrebačkoj skupštini, Anka Mrak Taritaš, kaže da su Bandićevi amandmani pljuska građanima. Ovime im je poručio da mogu izlaziti na ulicu koliko hoće, no da to ništa ne znači te da se trebaju prijaviti kod Bandića, a onda sve zelene površine mogu prenamijeniti u građevinske. Ovo je i poruka struci da se uzalud godinama bavi prostornim planiranjem jer će biti kako Bandić kaže – rekla nam je Mrak Taritaš.

U ponedjeljak očekuje zanimljivu raspravu o GUP-u. HDZ-ovci su izašli iz ormara i poručili kako toliko vole i podržavaju Bandića da podržavaju svaku njegovu ludost.

'Za Bandića zakoni očito ne vrijede'

Ako Ministarstvo graditeljstva na kraju da suglasnost za sve ovo, bit će to znak da se odustalo od svega. Tad ne vidim razloga da svaka općina koja želi mijenjati mimo volje građana ne pozove se na primjer Zagreba pa radi izmjene kakve hoće sa svojim amandmanima - dodaje Mrak Taritaš te se pita:

- Za koje ljude on to sve hoće graditi? Samo u onom što želi graditi na Hipodromu, izračunala sam, bilo bi stanova za 30.000 ljudi. To je malo manji broj od broja stanovnika Bjelovara. Koga bi on ondje naselio?

Foto: PIXSELL

Ruka ruku i dalje vjerno mije



Malo manje od sat vremena usvajali su se svi amandamni na GUP. Bandiću je sve prošlo, čime je osovina HDZ-Bandić pokazala da se i dalje vjerno podržavaju.