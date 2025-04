Bez cimerfraja za vilu Pokoru! Šef HC-a izgubio dozvolu za smještaj turista, evo što kaže

Ministarstvo turizma nam je potvrdilo da je prekinut upravni nadzor nad time kako je obitelj Ivice Budimira uopće dobila dozvolu za smještaj turista iako je bespravno nadograđena. Razlog je što je to rješenje prošli tjedan ukinuto. I to na zahtjev same obitelji, a onda po sili zakona prestaje i njihov nadzor.

Ivica Budimir je HDZ-ov predsjednik uprave Hrvatskih cesta i potpredsjednik splitskog HDZ-a. Jesenas, prije nego je stupio na tu funkciju, on i supruga su prebacili nekretnine na djecu. Među njima je i stan u zgradi u Splitu koji je njegov otac bespravno izgradio, a također i vila s četiri zvjezdice pored Omiša. Naknadno se otkrilo da je i ta vila bespravno dograđena. Inspekcija je utvrdila da je bez dozvola podignuta etaža na vili, a bez dozvola je izgrađen i bazen i dvije garaže. Vila koja je glasila na suprugu je dobila dozvolu za smještaj turista 2018. godine, nakon što su bespravni dijelovi već bili napravljeni. Dozvola je izdana samo za ranije legalizirani dio, prizemlje i kat. Pitanje je kako su uopće mogli dobiti rješenje o iznajmljivanju s bespravnom dogradnjom. Inspekcija je naložila rušenje bespravnih dijelova, ali i zatražila poništenje te dozvole. Splitsko-dalmatinska županija koju vodi HDZ očito nije postupila po tom nalogu, nego tek kada je obitelj zatražila poništenje dozvole.

- Kuća više nema turističku namjenu. Sve što nije bilo moguće legalizirati, a riječ je o bazenu i jednoj od garaža, uklonjeno je iz prostora, dok je za potkrovlje i drugu garažu postupak ishođenja dozvole u tijeku. Što će biti u budućnosti - ne znam vam reći - odgovorio nam je kratko Budimir.

Bazen i jednu garažu su srušili jer su izgrađeni u zelenom pojasu i nisu se mogli legalizirati. Druga garaža i etaža na kući su u građevnoj zoni, pa imaju priliku ishoditi dozvolu dok ne istekne rok od 90 dana koji im je dan za uklanjanje. Budimir se ranije ispričao za bespravnu gradnju i opravdao se da nisu znali da je za dogradnju potrebna i dozvola iako je inženjer građevinarstva.

DORH je također formirao spis i provodi izvide je li pogodovano Budimirovima pri izdavanju dozvole za najam. Podsjetimo, zbog izdavanje dozvole za najam na potpuno bespravnom objektu je prije mjesec dana uhićen službenik u Omišu i suprug Ivane Ninčević Lesandrić, nezavisne kandidatkinje za županicu Splitsko-dalmatinske županije. Njen suprug i svekar su bez dozvola sagradili vili s bazenom koju su također iznajmljivali. I ta vila je u građevinskoj zoni, pa su i oni u postupku legalizacije.