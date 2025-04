Budimir ruši bazen i garažu, a ostalo će legalizirati. Gubi i dozvolu za najam vile Pokora

Postupamo po nalogu građevinske inspekcije, a troškovi će se znati po završetku radova, odgovorio nam je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir (HDZ) na pitanje koliko će stajati uklanjanje bespravnih dijelova vile Pokora pored Omiša. Državni inspektorat je utvrdio da su Budimirovi bespravno izgradili jednu etažu na ranije legaliziranoj vili, ali i dvije garaže te bazen. Vila je danas u vlasništvu troje Budimirove djece.

Budimir neće ukloniti sve bespravno. Naši fotoreporteri su snimili kako uklanja jednu garažu, a sljedeći je na redu bazen. Ta garaža koju ruše i bazen su u zelenoj zoni te se ne mogu legalizirati, morali su ih ukloniti u roku od 15 dana. Dobio je nalog da sruši i drugu garažu te etažu na vili, ali to je u građevinskoj zoni i rok je 90 dana. Budimir nam je već ranije poručio da je angažirao arhitekte kako bi to legalizirao. Kao što smo pisali, zakon to omogućuje za bespravnu gradnju u građevinskoj zoni, pa će vilu moći legalizirati i suprug Ivane Ninčević Lesandrić, nezavisne kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu. Budimir je i potpredsjednik splitskog HDZ-a pa su se u političkoj bitki pred izbore tako našli dva bespravna graditelja.

Premijer Andrej Plenković je odlučio da ipak neće smijeniti Budimira s čela Hrvatskih cesta jer je on samo "nadograđivao kao i brojni drugi" te je sam odlučio rušiti dio koji mora. Ali tu nije kraj problemima za Budimira.

Obiteljska vila ima četiri zvjezdice nakon dogradnje i adaptacije od prije sedam godina te je iznajmljuju turistima. Pitanje je kako su uopće mogli dobiti rješenje o iznajmljivanju s bespravnom dogradnjom. Državni inspektorat je nakon svog očevida zahtijevao poništenje dozvole za najam. Ali ni to nije sve. Ministarstvo turizma je pokrenulo upravni nadzor kako je dozvola uopće dobivena i je li sve bilo po pravilima. Odgovorili su nam da taj nadzor još traje.

I općinsko državno odvjetništvo je formiralo spis i počelo izvide oko ovoga slučaja. Ti izvidi su u slučaju Ivana Lesandrića završili uhićenjem službenika koji je izdao dozvolu za najam za bespravnu vilu, a sad se čeka epilog za Budimira. Razlika je u tome što je Lesandrić cijelu vilu s bazenom napravio bez građevinske dozvole, nije ni podnio zahtjev za legalizaciju, a ipak je dobio privremenu dozvolu. Budimirovi su, pak, rješenje dobili za legalni kat i prizemlje, ali opet je nejasno kako službenik koji je izašao na teren nije vidio dodatnu etažu, garaže i bazen koji su bespravno sagrađeni.