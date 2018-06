'Više nemamo ni strica ni oca'; 'Bez djeda sada bi bili mrtvi...'

Na riječkom Županijskom sudu u petak je nastavljeno suđenje Simonu Curiju (69), koji je optužen da je u kolovozu prošle godine na Malom Lošinju hicem iz pištolja usmrtio svog brata, 54-godišnjeg Gjergja.

- Izgubili smo i strica i oca, izgubili smo sve. Meni ništa više u životu ne treba. Nakon svega morao sam otići s Lošinja, morao sam otići raditi u Njemačku jer su mi ovdje prijetili. I mojoj supruzi su bili prijetili jer je svjedočila na sudu. Poslije događaja dva mjeseca nisam izlazio iz kuće, praktički sam to vrijeme bio u svojevrsnom kućnom pritvoru, zbog prijetnji druge strane. Policija me pratila kad sam odlazio iz Malog Lošinja i Hrvatske - kazao je u petak Fran Curi, javlja Novi list.

Podsjetimo, 2. kolovoza prošle godine, oko 22.45 sati, pred terasom restorana Koralj u Ulici Priko posvađali su se i sukobili optuženikov sin Fran Curi i Gjergjov sin Nikola pa je pristigao Gjergj kako bi smirio situaciju. Simona Curija se tereti da je izašao iz restorana Koralj, u vlasništvu njegove obitelji, s pištoljem što ga je ilegalno posjedovao, te najprije ispalio jedan metak prema Gjergju, s kojim ima višegodišnje razmirice vezane za njihove susjedne lokale, Koralj i Galeb. No, kako se navodi u optužnici, prvim metkom nije pogodio brata koji se nalazio na ulici, ispred restorana. Simon je nakon toga došao do brata i iz neposredne blizine mu ispalio metak u glavu, tvrdi optužba. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti žrtve ustrijel glave s ozljedom grudne aorte i posljedičnim iskrvarenjem, a zaključeno je da mu život nije mogla spasiti ni najbrža ni najstručnija medicinska pomoć.

'Sve se to dogodilo zbog gostiju, mi smo ih imali više'

– Sve se to dogodilo zbog gostiju, mi smo imali više gostiju nego oni – ustvrdio je Fran Curi, navodeći da je te večeri Nikola Curi više puta dolazio do i na terasu njihovog lokala te vrijeđao i provocirao, želeći se svađati i tući s njim.

– Vidio sam da je prvi put otac pucao iz pištolja u zrak, bio je na polovici terase. Prije toga je rekao: »Molim vas, kao Boga, da mi pustite obitelj na miru!« – prisjećao se Fran Curi, objašnjavajući da je do ispaljenja drugog hica došlo nakon što je Gjergj pokušao srušiti na tlo njegovog oca.

Nakon ubojstva otac je ponavljao: Nisam to ja napravio!

– U jednom je trenutku Gjergj zaokrenuo šaku mog oca u kojoj je držao pištolj usmjeren u zrak, pokušao je okrenuti pištolj prema tati i u tom trenutku je došlo do opaljenja. Nakon što je Gjergj pao, članovi naše obitelji su se svi povukli u restoran. Otac, koji je došao sa stražnje strane, bio je šokiran. Bio je blijed, dali smo mu vode. Ponavljao je: »Nisam to ja napravio!« – prisjećao se optuženikov sin Fran Curi.

Kako prenosi Novi list, Fran Curi je napomenuo da su nakon toga članovi druge grane iste šire obitelji krenuli s uništavanjem inventara njihovog lokala, prije no što je stigla policija.

Fran Curi tvrdi da ga je Nikola Curi uhvatio za košulju pa se povukao, a onda došao do njegovog nećaka, tada 16-godišnjeg Pjetera Curija.

'Nismo zvali policiju jer nismo vjerovali da će doći do ovoga'

– Pjeter mu je rekao: »Molim te, pusti strica na miru!« Ali, Nikola ga je uhvatio za vrat, udario šakom pa ga udarao nogama – naveo je Fran, dodajući da je Nikola zatim udario njegovu majku pa još jednu članicu obitelji.

Prema riječima svjedoka, prvi pucanj dogodio se u trenucima kad je nekoliko članova njegove obitelji, ozlijeđenih, bilo na tlu, a napali su ih, osim Nikole, njegov brat Fabijan i njihov otac Gjergj.

– Zašto nismo zvali policiju nakon više vrijeđanja, provokacija i prijetnji te večeri, prije no što je situacija eskalirala? Nismo vjerovali da će doći baš do svega toga. Prijetnje i vrijeđanja bile su svakodnevnica. Svaki put kad mi imamo malo više gostiju, dođe Nikola i vrijeđa – rekao je u petak drugi optuženikov sin Lon Curi, objašnjavajući da su te večeri u napadu druge strane ozlijeđeni on, njegov sin, supruga i majka.

– Majka i supruga izašle su na terasu našeg restorana kako bi spriječile Nikolu da dalje napreduje. On je tada mog sina Pjetera uhvatio za vrat pa ga udario šakom i srušio na pod. Poslije je udario moju majku i suprugu. Tada je izašao tata s pištoljem i pucao – kazao je Lon, koji je ustvrdio da je neposredno prije drugog pucnja Gjergj »skočio na ruku« njegovog oca, »nekako je okrenuo i tada je došlo do opaljenja«.

Unuk optuženog: Bili bismo mrtvi da nema djeda

– Djed nas je uvijek spašavao. Bili bismo mrtvi da nema djeda. Druga strana nas je uvijek vrijeđala. Pitate me zašto sam trenutno i ja u Njemačkoj? Išli smo tamo raditi. Nisam mogao ići u Hrvatskoj u školu jer su me nakon ovog događaja vrijeđali i prijetili mi članovi druge grane šire obitelji Curi – kazao je u petak u svom svjedočenju optuženikov unuk Pjeter Curi, koji će uskoro navršiti 17 godina.

Mladić je kazao da je bio na podu terase lokala svoje obitelji, da je još dobivao udarce, kad je čuo pucanj. Tada su svi stali, ali samo nakratko, koju sekundu kasnije opet se nastavio fizički sukob.

Sud je zatražio kombinirano balističko-sudskomedicinsko vještačenje, kako bi se razjasnila dinamika događaja koji je okončan ubojstvom. Vještačenjem će se napraviti i tzv. parafinska rukavica na temelju čestica baruta na rukama žrtve, kako bi se definitivno rasvijetlilo ima li veze žrtva s ispaljenjem hica.

Suđenje se nastavlja krajem lipnja, saslušanjem svjedoka.