HZZO OGRANIČAVA LIJEK

'Bez inzulina umiremo. Lijekovi koji su pitanje života i smrti moraju biti dostupni svima'

Sad neki pacijenti doplaćuju moderne inzuline, a neki ne - kaže nam Davor Skeledžija koji boluje od dijabetesa kao i njegova supruga.

Nakon što je HZZO nedavno odlučio da sva djeca s novootkrivenim dijabetesom imaju pravo na najmodernije inzuline bez doplate, pacijenti i struka poručuju da jednako pravo trebaju imati i odrasli.

- Želimo da se pojednostavi indikacija za modernije inzuline. Sad postoje različita tumačenja, neki pacijenti doplaćuju, neki ne. Kod djece je to riješeno, a isto očekujemo i za odrasle. Stručno dijabetološko društvo preporučuje da se HZZO-ove smjernice hitno izmijene - izjavio je za 24sata Davor Skeledžija, poznati aktivist za prava osoba s dijabetesom te urednik portala nainzulinu.com.

On i supruga Andrijana boluju od dijabetesa, on ga je dobio s 13 a ona s 20 godina. Davor nam otkriva da doplata za moderne inzuline iznosi 16 eura po pakiranju, što je nekima puno, a Andrijana kaže koliko su moderniji inzulini za mlađe osobe bolji.

- Neke starije inzuline potrebno je mućkati. Ako to dobro ne učinite, može doći do pogreške u doziranju. Zato je za mnoge sigurnije uzimati modernije inzuline. Ipak, ako je netko u mirovini i ima uredan ritam života, može mu odgovarati i neki stariji inzulin.

- Najbolje bi bilo da svi inzulini budu bez doplate. Bez inzulina umiremo, to nije andol. Lijekovi koji su pitanje života i smrti moraju biti dostupni svima - ističe Andrijana.

'Dolazi i do nestašice lijeka'

A Davor nam kaže da je problem dodatno pojačan time što farmaceutske kompanije postupno smanjuju paletu svih inzulina i isporuku postojećih pokušavaju optimizirati. Zbog svega toga dolazi do nestašica.

- Moderni inzulini djeluju mnogo više predvidljivo, stariji su manje predvidljivi, a prednost modernijih je i u tome što nije toliko važno uzimati ih u isto vrijeme. U svjetlu nestašica inzulina dobro je pacijentima osigurati jednaka prava na sve inzuline - rekao nam je Davor Skeledžija.

Predstavnici Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju Hrvatskog liječničkog zbora (HDED-HLZ) i Hrvatskog dijabetološkog društva (HDD) predlažu HZZO-u da se bazalni analozi odobravaju za sve bolesnike kojima uvode intenziviranu terapiju inzulinom (1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina + 3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina na dan, uz glavne obroke).

Takva bi promjena, kažu i pacijenti i struka, unaprijedila sigurnost i kvalitetu liječenja te uskladila nacionalnu praksu s međunarodnim smjernicama, a odgovor HZZO-a čekamo. 

