Bez kape "ŠČ" koju je dobio, Leonard (10) ne izlazi iz kuće

Bili smo u centru grada kad mi je zazvonio telefon. Obavijestili su nas da je Leova kapa gotova i da je preuzmemo u jednom dućanu. Otišli smo tamo i opet šok. Leonard je gledao u kapu, osvrtao se oko sebe, nije mogao vjerovati. Kao da se pita: "Zar opet? Ma, ovog puta je sigurno san", rekla je Valentina Putar, mama malog Leonarda (10) iz Zagreba. Priča o neverbalnom dječaku, obožavatelju grupe Let3, koji je u cijelom svom životu uspio izgovoriti samo 'ŠČ', rastopila je srce članova benda, a posebno Damira Martinovića Mrle koji nam je otkrio da je zbog njega zaplakao.

Pojavio se u Leonardovoj školi

- Kad sam to pročitao u vašim novinama, jednostavno sam znao da moram upoznati tog dječaka. Unatoč nedostatku slobodnog vremena u vrijeme blagdana, odgodio sam neke stvari samo da ga mogu upoznati. Mališan me oduševio. Odmah smo našli način komunikacije - rekao je Mrle prije desetak dana. Tada se pojavio u Leonardovoj školi, sa sobom je poveo mađioničara, razne poklone i napravio cijeli šou. Leonard je prvo pobjegao od straha, a onda je primio glazbenika za ruku i više se od njega nije odvajao. Mrle mu je tada na glavu stavio svoju kapu, a Leonardu se ona toliko svidjela da mu je Mrle obećao kako će mu nabaviti istu takvu samo njegove veličine. Obećanje je, naravno, održao. Samo par dana kasnije, Valentini su javili da dođu preuzeti kapu.

Ljudi su mu govorili da mu odlično pristaje

- Kako smo bili u gradu, stavio ju je odmah na glavu i nosio cijelo vrijeme. Nikako nije htio ići kući. Ljudi su mu se na svakom koraku osmjehivali. Nepoznati ljudi su mu govorili da mu je kapa super i da mu odlično pristaje. On je uživao i bio ponosan - rekla je Valentina. Otkrila je i da kapa kod kuće stoji na posebnom mjestu kad nije na Leovoj glavi. Drže je u dnevnom boravku na jednoj okrugloj lampi.

- Ovih dana se Leonard nešto malo razbolio pa nismo mogli puno izlaziti i onda je kapu nosio po kući. Vjerujem da će uskoro, čim do kraja ozdravi, opet svima pokazivati na ulici kako fora kapu ima - smije se Valentina. Ali to nije sve. Njezin stariji sin Robert, svaku večer prije spavanja čita Leonardu i njihovoj sestri Matei knjigu koju su također dobili od Mrleta.

Mrline priče čitaju se svaku večer

- Oni vam se kidaju od smijeha. To su Mrline "Priče o niŠČemu" i to je urnebesno zabavno. Ne zna se kome je komičnije od njih troje, a i ja se znam smijati s njima. Nekad im i sama čitam i ne mogu vjerovati kako je odlično napisano - rekla je Valentina. Dodaje da cijela obitelj još uvijek živi kao u nekom transu nakon što je Mrle djecu posjetio u Centru za odgoj i obrazovanje te da još uvijek nisu svjesni da su upoznali Let3.

- To su prekrasne uspomene za nas. Najviše me veseli pozitivan utjecaj cijelog tog događaja na mog Leonarda. On je od tada toliko pozitivan, ali i mi ostali smo veseli i često o tome pričamo. Svaka čast Letu3, doista nam je ispunio srca veseljem - rekla je majka troje djece s teškoćama u razboju. Naime, Leonard zbog neurološkog poremećaja ne govori, Robert (15) ima dijagnozu ADHD-a, što je poremećaj pažnje, kao i disleksiju i disgrafiju. Matea (13) ima autizam, disleksiju i disgrafiju. Njima i njihovim prijateljima iz Centra za odgoj i obrazovanje, susret s popularnim bendom iz Rijeke, ostat će trajno urezan u pamćenje.

- Toliko su pozitive i veselja unijeli u našu malu zajednicu. Djeca samo o tome pričaju - rekla je ravnateljica Centra Meri Gatin.