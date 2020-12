Osobe koje su u institucijama starije životne dobi su najugroženije od ove bolesti jer je kronološka dob najznačajniji prediktor lošeg ishoda, a tamo gdje su ljudi u kontaktu bolest se lakše prenosi i oni su nam uvijek bili prioritet za zbrinjavanje, kazao je Branko Kolarić za N1.

- Siguran sam u to, od početka pandemije smo čekali ovaj trenutak. Iznenadilo me da smo u ovoj godini počeli cijepljenje. Ovo jest simbolično danas s obzirom na broj doza to je 0,25% populacije Hrvatske koje može biti pokriveno prvom dozom. To jest nada i ključni korak. Mjere koje smo do sad imali su iste za sve bolesti koje se prenose respiratornim putem, a sada imamo cjepivo koje djeluje specifično na ovaj virus. S obzirom i na nove varijante virusa i mutacije još je veća važnost ovog cjepiva - poručio je Kolarić.

Dodao je da bi oko 60 do 70% ljudi trebalo biti procijepljeno da se epidemije ne širi dalje.

- Za to trebaju mjeseci. I dalje imamo velik broj ljudi koji su u bolnici. Nažalost, i dalje velik broj ljudi dnevno umire od zarazne bolesti. Srećom da smo članica EU pa imamo i pravednu distribuciju i planiranu zajedno s ostalim članicama tako da nećemo zaostajati, no sigurno će biti u pitanju mjeseci. Ako se do ljeta procijepi dobar dio, to bi bio dobar uspjeh. U sljedećih mjesec ili dva, ako nam cjepivo dolazi prema planiranom, mogli bi procijepiti najugroženije, a to su korisnici domova za starije - kazao je Kolarić za N1.