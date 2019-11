Bez popusta: Iz HDZ-a zbog govora mržnje leti 15 članova

Saznajemo da će najmanje 15 članova HDZ-a izletjeti iz stranke zbog širenja govora mržnje, ali i pozivanja na glasovanje protiv kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar Kitarović.

HDZ-ovci su u zatvorenim grupama na mobilnim aplikacijama Viber i WhatsApp raspravljali o politici, ali mnogi su i prešli granicu: “Što mu fali? Metak u čelo”. “Dragi prijatelji, vi niste racionalni. Vi znate koje bi opterećenje za proračun bilo zatvoriti tu gamad. Puno jeftinija metoda je ‘leđnog plivanja’ niz Savu. Brzo, jeftino i ekološki osviješteno”.

Ovo su samo neke od poruka koje su neki HDZ-ovci pisali u zatvorenim grupama na mobilnim aplikacijama. Neki su otvoreno pozivali da se glasuje za Miroslava Škoru, a ne za službenu kandidatkinju HDZ-a, što je protivno statutu stranke.

'Želimo to brzo završiti'

- Onaj koji je član HDZ-a, glasat će za kandidatkinju HDZ-a. Tko želi ići negdje drugdje, otvorena su mu vrata - rekao je Plenković.

Vrijeđali su i Milorada Pupovca kao koalicijskog partnera, a bilo je spominjanja i nabijanja na kolac.

Kako doznajemo, većina onih koji su otkriveni kao takvi komentatori dolaze iz Zagreba.

Plenković je objasnio kako će zadužiti županijske organizacije da takve svoje članove pošalju na Časni sud stranke. A oni odlučuju o izbacivanju. Međutim, još se nije dogodilo da Časni sud zauzme stav suprotan predsjedništvu.

- Odluka o sankcijama bila je jednoglasna. Svima je u cilju da to obavimo brzo i da se ne dopuste takve poruke. Sigurno neće biti sankcioniran nitko tko je kritizirao vodstvo stranke kroz politički stav jer je to sloboda govora. Ali svi koji su širili mržnju i pozivali na glasovanje za druge kandidate moraju van. Moramo pokazati gdje su naše vrijednosti i da ti ljudi štete ugledu stranke - rekao nam je nakon dvosatnog sastanka predsjedništva jedan od članova koji je za sankcije.

Da će se priča tako rasplesti, dalo se naslutiti još od jutra. Nakon predstavljanja kandidature Kolinde Grabar Kitarović glavni tajnik Gordan Jandroković oštro je poručio da stranka osuđuje takvu komunikaciju.

Tko je tu stranačka policija?

- Ako netko misli da je normalno da je nekom čovjeku potrebno ispaliti metak u čelo ili da ga treba pustiti u rijeku ili ako iznosi poruke mržnje prema onima koji misle drugačije od njega... Ako ćemo to ponašanje sankcionirati, a netko nas optuži da smo stranačka policija, neka to čini, ali zna se na kojim vrijednostima počivaju demokratska društva i stranke i mi ovdje branimo demokraciju i svjetonazor HDZ-a. Oni koji to ne razumiju i koriste ovakav način govora koji pozivaju na likvidaciju i mržnju, tima nema mjesta u HDZ-u, to svima mora biti jasno - rekao je Jandroković i najavio izbacivanja iz stranke.

No razgovarali smo i s nekim od članova grupe “Uskoci i hajduci”, ali i grupe “ZNA SE HDZ”, koja je najveća i najstarija.

Oni tvrde da bi Plenković mogao ovo iskoristiti za obračun s neistomišljenicima.

- Grupa je stara četiri godine i u njoj su objavljene tisuće poruka. Ove poruke koje je središnjica izdvojila prilično su izvučene iz konteksta i to je manji broj ljudi koji su znali napisati takve poruke - kaže nam jedan istaknuti član grupe.

Plenki se hoće obračunati

Grupa “Uskoci i hajduci” još je aktivnija nakon što je najavljeno da će biti sankcija.

Naime, poruke koje su puštene u grupi od jučer navečer glase: “A što ćemo s onim prijetnjama van WhatsApp grupa? Uživo preko telefona... Računaju li se i takve?”.

Zatim: “Doista smo mi sretna stranka i država. U stranci i državi ne postoje važnije teme od komuniciranja na WhatsApp i Viber grupama. Što cijeli vikend puni medijski prostor?”.

Osim poruka grupom se širi legendarna fotografija sove, koja aludira na Vladimira Šeksa, koji sve nadzire. Dijeli se i fotografija prve stranice maturalnog rada Andreja Plenkovića, “Sredstva masovne komunikacije”, napisan 1989. godine.

I ovo pokazuje da očito sukobi u HDZ-u neće završiti ni izbacivanjem članova koji su širili govor mržnje.

Stier jedini javno brani

Jedini koji je otvoreno ustao protiv ove odluke predsjedništva je Davor Ivo Stier, koji je protukandidat na izborima Plenkoviću. Jučer nam je poručio da je već sve rekao, a to nam je ponovio i kad je objavljena službena potvrda izbacivanja članova.

On je i nakon objavljenih poruka neprimjerena sadržaja na Facebooku napisao da želi graditi Hrvatsku temeljenu na slobodi, a ne na kontroli.

- Ako je netko tuđu slobodu ugrozio, zakon predviđa primjerenu kaznu. Nisam osobno upoznat sa slučajevima prijetnje, ali ako netko zna za njih, već ih je morao prijaviti nadležnim državnim institucijama. I ne smije se širiti strah - poručio je Stier.

Andrej Plenković se osvrnuo i na taj stav nekad svog najbližeg suradnika, s kojim se razišao:

- Uvjeren sam da Stier kao humanist ne može podržati poruke mržnje.