Bez straha: 'Na Caminu stalno srećeš sebe kakav želiš biti...'

'Na Caminu sam zagrlio Boga' knjiga je našeg kolege Tomislava Birtića. U šest nastavaka donosimo vam odlomke iz knjige. Autor kaže da je na put od osamsto kilometara otišao kao odrastao čovjek, a vratio sam se kao Božje dijete.



"Ani! Tome!" povikao sam od sreće.

Ugledao sam ih na terasi bara u Sahagúnu. Bilo je tek deset ujutro, pili su malo pivo.

"Tome!" povikali su uglas. "Kako nam je drago što te opet vidimo!"

"I meni! I meni! Da!"

"Jesi za pivo?" pitao je Tom.

"Hm, malo mi je rano za pivo. A i baš sam se zagrijao, baš mi se hoda, pa ću nastaviti."

"Mi smo odlučili ostati ovdje."

"Opa! Tako rano, a već gotovo za danas?"

"Sutra će ulicama trčati bikovi. Kao u Pamploni. Odlučili smo vidjeti kako to izgleda. Bit će i fiesta."

"Uživajte, prijatelji. Buen Camino!"

"Buen Camino, Tome!"

Cijelo tijelo mi je ugodno gorjelo od sreće. Osjećao sam cijelo tijelo, a tijelo je bilo čudesno lako. Prvo sam dugo uživao u preplavljujućem osjećaju sreće, a onda sam malo i razmišljao. Zašto je moje tijelo tako reagiralo na susret s ljudima koje vidim drugi i možda, čak vjerojatno, posljednji put u životu? OK, zaljubljen sam, volim, no okidač za stanje u kojem osjećam svaku stanicu tijela, ali nisam paperjast, nisam od etera i jasno osjećam svaki svoj kilogram, okidač su Ani i Tom.

Ridao sam.

"Buen Camino!" pozdravila me hodočasnica.

"Buen Camino!" od suza sam jedva izgrgljao.

Sve je osjećala, sve je kužila, samo je kimnula.

Slično kao kad sam ostavio cigarete. Drugi dan bio sam tako lak, da sam mislio da me treba svezati za nakovanj da ne odletim kao balon. Sad sam osjetio da sam se oslobodio ovisnosti o sigurnosti zbog koje stradaju ljubav i sloboda. Instant suze od sreće.

Ali, što s tim imaju Ani i Tom? Na Caminu stalno srećeš poznate. Neke i desetke puta, neke samo još jednom, drugi put, i nikad više. Osjetio sam. Sebe srećeš! Stalno ti je na oku čovjek kakav želiš biti. Stalno – osjećaš! – sebe kakav želiš biti.

Stalno osjećaš slobodu, koja ti postaje sve draža i draža, sve si neskloniji birati sigurnost umjesto slobode.

Stalno si u ljubavi, sav si ljubav, i strah ima sve manje šanse.

Strahu je presuđeno.

*

Od osamsto kilometara Camina francés dvjesto je prekrasno. Dvjesto je nadnaravno prekrasno. Ljepota nadilazi estetiku i prodire u srce. Fizički je djelovala na moje tijelo. Obuzimala me.

Odoka, četiristo kilometara je dosadno. Tako dosadno da sam prijatelju Ivi, koji me redovito nazivao da provjeri kako sam, gdje sam, koliko mi je kilometara ostalo do Santiaga, rekao da od Toma Sawyera nitko nije tako efikasno nagovorio tako mnogo ljudi na nešto načelno dosadno i vrlo naporno. Hodaš blizu ceste, a kilometre i kilometre uz samu cestu. Dvjesto od četiristo dosadnih kilometara kamioni i auti jure pokraj tebe. Ništa te ne sprječava da gledaš u sebe, da vidiš da ljepote ima u tebi, ali mislim da bi se i sveci složili da na četiristo kilometara ljepote nema i oko tebe.

Bio sam baš u takvoj okolini. Pješačkim mostom prešao sam preko pruge, hodao kroz sivi grad. Ne baš najčišće ulice, sami beton i asfalt. Vruće.

On je sjedio na klupi i jeo neki junk iz vrećice. Čips, tako nešto.

"Buen Camino!" pozdravio sam u prolazu.

"Buen Camino!" rekao je i on.

Od Saint Jeana Buen Camino vjerojatno sam izgovorio više od tisuću puta. Nikad to nisam rekao tek tako. Nikad forme radi. Nisam osjetio ni da je meni himnu hodočašća od dvije riječi itko izgovorio tek tako. Ovo je bio Buen Camino mog Puta.

Pozdravili smo se srdačno. Iz srca. Od srca. Mi smo sestre i braća.

O prekrasnog li uvida, srcem. U tisuću varijanti sam to čitao, slušao, od Isusa do Beatlesa i Johna Lennona. I dobro, razumio sam ja to. Ali sad sam osjetio. Bio je to svršen čin osjećanja, emocionalna spoznaja, spoznaja srcem, svi smo sestre i braća i nikad to neću zaboraviti. On i ja smo hodočasnici. Osjećamo se, razumijemo se, volimo se!, da, volimo se samo zato što smo braća po Putu. Ne tražimo razlog ili razloge zašto se ne bismo voljeli. Međutim, u bezvremenu sam spoznao da smo svi sestre i braća i sukobimo li se.

U bezvremenu sam osjetio sve ljude s kojima sam se natjecao, i sve ljude koji se natječu s drugima, i da su svi oni sestre i braća. Oslobađajuće osjećanje! Osjetio sam da ništa sukobe ne sprječava kao razumijevanje da smo svi sestre i braća. Ni prije me nisu mogli tek tako uvući u sukobe, ali sad stvarno nemaju šanse.

Camino ima smisla hodati da bi se osjetilo da smo svi sestre i braća, a bilo koje drugo tumačenje je misinterpretacija Božje ljubavi. Pogrešno tumačenje.

*

Tog su dana na Svjetskom prvenstvu igrali Španjolska i Portugal. Pitao sam hospitalera hoće li se u baru gledati utakmica. Naravno. I Španjolska će pobijediti tri prema nula. Rekao mi je da navija za Real.

Još otkako sam znao da ću ići na Put guštao sam što ću vidjeti Španjolce kako gledaju nogomet. Da vidim tu vatrenu krv. Kakvo je to iznenađenje bilo. Igraju s Portugalom, a kao da se nikakva utakmica ne igra, a kamoli važna na Svjetskom prvenstvu, i to s velikim rivalom čiji najbolji igrač igra za Real. Kad bi Španjolska zabila hospitalero je iz štosa kuhačom lupao po poslužavniku, ali nikakve očite zainteresiranosti nije bilo. Malo folklora. Malo foliranja. Nije se nervirao kad je Portugal sustigao vodstvo. Završilo je tri prema tri, a da se nitko ni na tren nije uzbudio.

Knjigu 'Na Caminu sam zagrlio Boga' možete kupiti na sljedećim mjestima: TISAKmedia, Školska knjiga, Menart, Bookara i knjigara.com. Cijena knjige je 149 kuna

Tema: Feljtoni