Bez struje oko 700 stanovnika kod Knina: 'Ljudi su u mraku i bez grijanja, sanacija u tijeku...'

Strmica, Sjeverni Žagrović, Kovačići samo su neka naselja s kninskog područja čiji stanovnici danima nemaju električne energije.

Po riječima gradonačelnika Knina Marija Ćaćića, najveći izazov im je osigurati povratak struje u naselja koja su od ponedjeljka u mraku i bez grijanja te dodao da Hrvatska elektroprivreda (HEP) radi na sanaciji velike štete uzrokovane ledom.

„Sa županijskom Vatrogasnom zajednicom i njihovim zapovjednikom Darkom Dukićem dogovorili smo da se oformi poseban tim koji će pomoći HEP-u u krčenju tog područja obraslog raslinjem, a kroz koji prolazi dio dalekovoda“, izvijestio je Ćaćić.

Naglasio je da su u razgovoru s HEP-om istaknuta nastojanja da se električna energija u ta naselja vrati do kraja četvrtka, no pitanje je, kaže, hoće li to biti izvedivo zbog nepristupačnog područja, šume i raslinja, kroz koje prolaze prekinuti kablovi.

Struje nije bilo ni u dijelovima Knina gdje su proteklih dana na intervencije izlazili kninski vatrogasci. Djelatnici Hitne pomoći imali su desetak slučajeva ozljeda osoba zbog padova, a iz Gradskog društva Crvenog križa Knin pripremili su pakete pomoći za desetak obitelji koje su ostale odsječene na području Strmice.

Ćaćić kaže da je riječ o ekstremnoj vremenskoj situaciji te da je tako veliki led - i poseban oblik kiše kad se svaka kapljica ledi - zadnji put okovao Knin davne 2003.

Zime i hladnoće će još biti, ali vjerojatno ne u takvom intenzitetu, kazao je kninski gradonačelnik.