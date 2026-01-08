Obavijesti

News

Komentari 3
EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI

Bez struje oko 700 stanovnika kod Knina: 'Ljudi su u mraku i bez grijanja, sanacija u tijeku...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bez struje oko 700 stanovnika kod Knina: 'Ljudi su u mraku i bez grijanja, sanacija u tijeku...'
Foto: Hrvoje Kostelac

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, oko 700 stanovnika kninskog područja od ponedjeljka je bez električne energije. Uglavnom je riječ o prigradskim naseljima i susjednim općinama

Admiral

Strmica, Sjeverni Žagrović, Kovačići samo su neka naselja s kninskog područja čiji stanovnici danima nemaju električne energije.

Po riječima gradonačelnika Knina Marija Ćaćića, najveći izazov im je osigurati povratak struje u naselja koja su od ponedjeljka u mraku i bez grijanja te dodao da Hrvatska elektroprivreda (HEP) radi na sanaciji velike štete uzrokovane ledom.

„Sa županijskom Vatrogasnom zajednicom i njihovim zapovjednikom Darkom Dukićem dogovorili smo da se oformi poseban tim koji će pomoći HEP-u u krčenju tog područja obraslog raslinjem, a kroz koji prolazi dio dalekovoda“, izvijestio je Ćaćić.

PUTNICI BIJESNI VIDEO Vlak u snijegu u Kninu: 'Bili smo zarobljeni 12 sati bez hrane i pića. A vani sve led!'
VIDEO Vlak u snijegu u Kninu: 'Bili smo zarobljeni 12 sati bez hrane i pića. A vani sve led!'

Naglasio je da su u razgovoru s HEP-om istaknuta nastojanja da se električna energija u ta naselja vrati do kraja četvrtka, no pitanje je, kaže, hoće li to biti izvedivo zbog nepristupačnog područja, šume i raslinja, kroz koje prolaze prekinuti kablovi.

Struje nije bilo ni u dijelovima Knina gdje su proteklih dana na intervencije izlazili kninski vatrogasci. Djelatnici Hitne pomoći imali su desetak slučajeva ozljeda osoba zbog padova, a iz Gradskog društva Crvenog križa Knin pripremili su pakete pomoći za desetak obitelji koje su ostale odsječene na području Strmice.

Ćaćić kaže da je riječ o ekstremnoj vremenskoj situaciji  te da je tako veliki led - i poseban oblik kiše kad se svaka kapljica ledi - zadnji put okovao Knin davne 2003. 

Zime i hladnoće će još biti, ali vjerojatno ne u takvom intenzitetu, kazao je kninski gradonačelnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026