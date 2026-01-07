Obavijesti

VIDEO Kaos u Kninu: 'Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno!'

VIDEO Kaos u Kninu: 'Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno!'
Snježno nevrijeme i kvarovi paralizirali su željeznički promet prema Dalmaciji te ostavili putnike u Kninu bez organiziranog alternativnog prijevoza, satima im nitko nije ništa govorio

Dok snježno nevrijeme paralizira veći dio Hrvatske, putnici vlaka 523 na relaciji Zagreb - Split proživljavaju pravu agoniju. Od sinoć u 21.00 sat, vlak stoji u kolodvoru Knin, a ogorčeni putnici tvrde kako su prepušteni sami sebi, bez osnovnih potrepština i konkretnih informacija.

- Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovce zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali ne žele nas prebaciti jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno - govori nam čitateljica koja se osjeća kao da živi u potpuno nefunkcionalnoj državi.

- Jasno nam je da se nevrijeme i srušena stabla na pruzi mogu dogoditi bilo gdje, to je viša sila, ali ovaj odnos prema nama je strašan. Nitko nam ne daje nikakva objašnjenja, apsolutno ništa. Najgore je što smo ovdje na kolodvoru u Kninu doslovce zarobljeni, nema autobusa, nema nikakvog alternativnog prijevoza, ničega što vozi - objašnjava nam te dodaje kako su ostavljeni na cjedilu bez mrvice informacija ili osnovne ljudske brige.

HŽPP je na svojim stranicama objavio kako zbog velikih količina snijega,  željeznički promet se odvija s velikim poteškoćama.

- Zbog drveća u profilu pruge pruga između kolodvora Kosovo i Knin je zatvorena za promet. Vlak 523 koji vozi na relaciji Zagreb – Split zaustavljen je u kolodvoru Knin, a vlak 1820 na relaciji Split – Zagreb zaustavljen je u kolodvoru Perković. Dežurne ekipe su na terenu. Dio vlakova se otkazuje, putnicima se ispričavamo i molimo ih za razumijevanje - napisali su u priopćenju.

