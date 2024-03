Bez točkaste koalicije SDP-a i Možemo? Otkrivamo gdje je zapelo: 'Pa oni traže previše'

Kako sad stvari stoje, neće biti ništa od točkaste koalicije SDP-a i Možemo! u 4. i 5. izbornoj jedinici, odnosno Slavoniji, te 7. i 9. izbornoj jedinici, koje obuhvaćaju dio Primorsko-goranske županije, Liku te dio Dalmacije sa zaleđem.

- Možemo! traži previše. Traže četiri ulazna mjesta u svakoj od četiri izborne jedinice te barem po dva neprolazna mjesta u svakoj, što je ukupno 12 ljudi iz Možemo! na listama. Problem za SDP je što bi morao dati mjesta u Dalmaciji, gdje ionako vlada veliko nezadovoljstvo jer su dali mjesta Puljkovu Centru. S druge strane, u Slavoniji SDP ne stoji dobro i ovo malo što imamo još bi ta prolazna mjesta trebali dati njima - kaže nam sugovornik iz SDP-a.

Naime, u SDP-u već vlada nezadovoljstvo jer su koalicijskim partnerima dali previše, odnosno 29 mjesta, od kojih je deset ulaznih. Nezadovoljstvo je prigušeno zbog višeg cilja, a to je svrgavanje HDZ-a s vlasti. No pitanje je bi li SDP-ovci mogli "progutati" dodatna ulazna mjesta za partnere na svoju štetu. Šansa za dogovor otvorena je ako Možemo! pristane na ponudu s Iblerova trga, a to su dva ulazna i dva rubna mjesta na listama, za koja će se morati potruditi da uđu u Sabor.

Centar veliki dobitnik u savezu

Veliki dobitnik u SDP-ovu savezu je Centar. Tražili su 11 mjesta na listama u svim izbornim jedinicama, i to dva ulazna mjesta u 10. izbornoj jedinici te jedno rubno, ali i vrlo visoko četvrto mjesto u 9. izbornoj jedinici. Mirjana Puljak bit će na drugome mjestu u 10. izbornoj jedinici, za Centar je rezervirano i četvrto mjesto na listi, a Ivica Puljak mandat će loviti s petog mjesta izborne liste. Dalija Orešković (SSiP) tražila je dva mjesta. Ona će biti druga na listi u 1. izbornoj jedinici, a njezina stranka imat će kandidata na desetome mjestu. Anka Mrak Taritaš bit će treća 2. izbornoj jedinici, a kandidat Glasa bit će i na 12. mjestu. U 3. izbornoj jedinici sedmo mjesto dobila je Natalija Martinčević iz Reformista, a Radimir Čačić za mandat se bori preferencijalno s 13. mjesta. HSS-ovci su dobili ulazno mjesto u 4. izbornoj jedinici, a u 6. izbornoj jedinici treće mjesto rezervirano je za Krešu Beljaka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- SDP uvijek partnerima daje previše. Onaj tko je mali diktira uvjete. Ako ne pobijedimo, to će biti katastrofa, a ako pobijedimo, sve će se zaboraviti jer onda će biti mjesta i za nezadovoljnike. Naime, sastavi li se Vlada, u tom slučaju ući će mnogi kao zamjene u Sabor - napominje sugovornik.

O izbornim listama koalicije Rijeke pravde u ponedjeljak će se izjasniti glavni odbor SDP-a, a tad bi trebali biti poznati svi kandidati za 11. saziv Sabora.

- Grbin je zaigrao na sve ili ništa. Pobijedi li i formira vladu, neće biti premijer, ali će biti predsjednik Sabora. Ovo je vrlo rizična igra. Ako uspije, SDP će se oporaviti i ojačati, a izgubi li izbore, to će biti smrt za SDP - kaže sugovornik.

SDP i koalicijski partneri jučer su parafirali sporazum o koaliciji pod nazivom Rijeke pravde, koji će biti potvrđen nakon što ga potvrde središnja stranačka tijela. Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, poručio je kako je riječ o koaliciji za Hrvatsku bez korupcije, u kojoj će građani moći živjeti dostojanstveno i od svog rada. Pozvao je građane u subotu na prosvjedu u hrvatskih gradova.

- Vrijeme je da kažemo dosta lopovluku i krađi. Pred vama su ljudi koji će učiniti Hrvatsku boljom - poručio je Grbin.

'Rijeka pravde će odnijeti sav talog'

Puljak je uvjeren da će njihova koalicija zamijeniti HDZ i u Hrvatsku uvesti red, dok je Orešković poručila građanima da borba za vlast počinje s izborima te pozvala građane da izađu na birališta u srijedu 17. travnja. Beljak je kazao kako mu je drago što je dio ove koalicije, a smatra da su oni samo "kap pravde", dok su prave rijeke pravde sami građani, koje je pozvao da izađu na izbore.

- Najveća rijeka je ona koja će odnijeti sav talog i smrad koji nam se nakupio u 30 godina - poručio je čelnik HSS-a.

Čačić je uvjeren da ova koalicija ima kapaciteta za promjene i stvarne pomake u zemlji, a stav Mrak Taritaš je da je ovo jedan od prijelomnih trenutaka u našoj povijesti jer građanima treba ponuditi optimizam, vjeru i nadu.

- Imamo svi utege oko noge i ne možemo proplivati. To će promijeniti Rijeke pravde - kazala je.

Podsjetimo, iz prvobitne postave koja je predstavljena kao buduća lijevo-liberalna koalicija ispali su IDS, PGS, Radnička fronta i Fokus.