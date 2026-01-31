Bezosov Blue Origin obustavlja svemirski turizam, usmjerava se na program povratka na Mjesec

Blue Origin je danas objavio da će pauzirati letove raketama New Shepard i preusmjeriti resurse kako bi dodatno ubrzao razvoj mogućnosti odlaska ljudi na Mjesec, navodi se u priopćenju tvrtke.

Pokretanje videa... 04:38 Dvoje Nijemaca poletjelo u svemir s Jeffom Bezosom: Među putnicima i prva paraplegična osoba | Video: 24sata/Reuters

- Odluka odražava predanost tvrtke Blue Origin nacionalnom cilju povratka na Mjesec i uspostavljanja trajne i održive lunarne prisutnosti - dodaje se.

Blue Origin uključen je u NASA-in program Artemis koji želi vratiti astronaute na Mjesec prvi put nakon više od 50 godina kao temelj za misije na Mars.

Blue Origin imao je u ponudi kratka svemirska putovanja za turiste od 2021. Bezos je bio na prvom letu s posadom. Tvrtka je navela da je ukupno 98 osoba bilo u svemiru na 38 letova, uključujući pjevačicu Katy Perry i glumca Williama Shatnera.

Svemirski turizam za bogate od samog je početka kritiziran zbog ograničene znanstvene koristi, negativnog utjecaja na okoliš i klimu te elitističke prirode. Blue Origin službeno nije otkrio cijenu putovanja, ali procjene su da se radi o nekoliko stotina tisuća dolara.