Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Gotovo godinu dana nakon što je bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, došlo je do potpunog preokreta. Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi. Iako službena odluka VKS-a još nije objavljena niti dostavljena strankama, takav se zaključak nameće iz najnovijeg poteza suda, produljenja istražnog zatvora za Smažila. Ovu informaciju potvrdio je i Smažilov branitelj, odvjetnik Dražen Srb.

​- U petak prijepodne dobili smo rješenje da je našem branjeniku produljen istražni zatvor, iz čega se pravno i logički može zaključiti da je presuda ukinuta i da će biti vraćena sudu na ponovno odlučivanje, odnosno ponovno suđenje. Da je presuda potvrđena ili preinačena, onda se ne bi moralo ponovno odlučivati o istražnom zatvoru - izjavio je Srb, dodajući kako još uvijek čeka pisani otpravak odluke kako bi saznao konkretne razloge ukidanja presude.

Podsjetimo, slučaj ubojstva Mihaele Berak od samog je početka izazivao snažne reakcije javnosti, ne samo zbog brutalnosti čina, već i zbog kontroverznog postupanja policije. Kobni događaj zbio se 20. rujna 2023. godine u Smažilovom stanu u Osijeku, kada je tada 27-godišnji policajac iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu mlade studentice i na mjestu je usmrtio.

Umjesto da odmah pozove pomoć, Smažil je krenuo u bizaran i hladnokrvan pokušaj prikrivanja zločina. Njegova prva verzija priče, koju je rekao i svom nadređenom i dispečerima u Centru 112, bila je da je Mihaela počinila samoubojstvo. No, ta mu je priča vrlo brzo pala u vodu. Istraga je otkrila da je nakon pucnja smireno oprao ruke, zamijenio spremnik na pištolju i stavio svoju odjeću na pranje. Tek nakon što je pokušao uništiti dokaze, nazvao je oca, a zatim i hitne službe, tvrdeći da se "cura upucala s njegovim službenim pištoljem".

Ono što je dodatno razgnjevilo javnost jest činjenica da je osječko-baranjska policija isprva povjerovala njegovoj drugoj priči – onoj o nesretnom slučaju. Kaznenu prijavu podnijeli su za znatno blaže djelo, teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, sugerirajući da je do opaljenja došlo slučajno, "najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem". Tek je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, u potezu bez presedana, prekvalificiralo djelo u ubojstvo, ne vjerujući u priču o slučajnosti. Zbog svega su u Osijeku organizirani i prosvjedi, a policija se suočila s teškim optužbama za pokušaj zataškavanja i pogodovanje vlastitom službeniku.

Nelogična obrana i nova bol za obitelj

Tijekom prvostupanjskog suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, sudsko vijeće pod predsjedanjem suca Mladena Radičevića odbacilo je Smažilovu obranu kao "nelogičnu i kontradiktornu". Vještaci su utvrdili da je udaljenost pištolja od žrtve bila najmanje 30 centimetara, što je išlo u prilog tezi o namjeri. Sudac je kao ključne dokaze istaknuo i Smažilovo smireno ponašanje nakon ubojstva te poruke koje je Mihaela slala prijateljicama, u kojima se žalila na njegovu posesivnost, ljubomoru i sklonost manipulaciji, što je tužiteljstvo istaknulo kao motiv.

Prvostupanjska presuda donijela je djelomičnu satisfakciju Mihaelinoj obitelji. Njezini roditelji, Jadranka i Ivica, i sestra Vlatka u suzama su dočekali presudu, a majka je u potresnoj ispovijesti tada kazala kako za njih prave utjehe nema.

​- Mi samo znamo da našeg djeteta više nema. Za nas satisfakcije nema, iako je velika stvar što se otkrilo da ništa od onoga što je sa strane policije plasirano nije istina. To je teška i tupa bol, koja neće nikada proći - rekla je tada shrvana majka.

Odlukom Visokog kaznenog suda, obitelj Berak morat će proći kroz još jednu mučnu sudsku bitku.