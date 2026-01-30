EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Ne želim otići iz svoje države. Tom rečenicom Mirjana Pajković sažima aferu u čijem su središtu ona i Dejan Vukšić, a koja već mjesecima potresa Crnu Goru. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države. U opširnoj ispovijesti Pajković ekskluzivno za 24sata govori o strahu koji proživljava zadnjih dana.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - rekla nam je Pajković.

Posebno zabrinjava, kaže, činjenica da se sporni sadržaj i dalje masovno distribuira.

- Ti snimci se i dalje distribuiraju velikim intenzitetom, a to upućuje na to da se to nije moglo učiniti bez jake tehničke podrške. Riječ je o organiziranom kriminalu i digitalnom nasilju. Te snimke dobiva obična javnost s različitih brojeva i ovo je došlo do faze da je javnost uznemirena. Neki ljudi u svojem mirnom, svakodnevnom životu ne žele dobiti taj sadržaj - kaže Pajković.

Iako ističe da je financijski i životno samostalna, kaže da sve to potresa i njezinu obitelj.

- S obzirom na prijetnje, plašim se za sigurnost. Obitelj je jako uznemirena, posebno u ovom trenutku zbog pozadine slučaja. Ne mogu reći tko je točno pustio snimku i nije na meni da otkrijem počinitelje. To je na državi i policiji, da me zaštite od nasilja i osiguraju mi pravo na privatnost - rekla je Pajković.

Vjeruje da trenutak izbijanja afere nije slučajan.

- Mislim da je ovo pokušaj krajnje nefer obračuna sa mnom kako bi se umanjio značaj postupka koji vodim u pravnom smislu. Poslana je poruka da nasilje možemo prijaviti, ali samo dok ne diramo moćne. Ako se usudite prijaviti nasilje onih na pozicijama, onda se neće birati sredstva da se s vama obračunaju - upozorila je Pajković.

Posebno je uznemiravaju, kako navodi, sporost institucija i opstrukcije postupka.

- Ne osjećam se sigurno. Iz dana u dan sve je izazovnije. Tužiteljstvo je dalo naputak da se proces ubrza, ali osumnjičeni po ranijim prijavama za ugrožavanje sigurnosti i ucjene traži odgodu saslušanja. Bojim se što mi se u tom periodu može dogoditi - kaže nam Pajković.

Foto: Instagram

Ni predsjednika države ne izuzima iz kritike.

- Jako me zabrinjava šutnja predsjednika koji nije intervenirao da se zaštiti sigurnost njegove građanke. Nasilje je došlo iz njegova kabineta i njegova šutnja me dodatno plaši - ističe Pajković.

Navodi da je policiji podnijela pet prijava i da je tek nakon snažne reakcije javnosti postupanje podignuto na višu razinu.

- Smatram da moraju napraviti procjenu moje sigurnosti jer me ljudi uznemiravaju pozivima i porukama, moj život je izložen i unutar i izvan granica Crne Gore - kaže nam Pajković.

Unatoč svemu, odlučna je ostati.

- Jasno mi je da netko ima interes da ne budem u Crnoj Gori, ali sam odlučila živjeti ovdje. Neprihvatljivo je da se osjećam prognanom. Ljudi na funkcijama trebaju nam osigurati sigurnost, a ne prijetiti progonom - kaže Pajković.

Upozorava i na razmjere psihološkog nasilja.

- Ovo je pokušaj navođenja mene na samoubojstvo. Kad nekome uništavate mentalno zdravlje, to je gore nego da vas je napao vatrenim oružjem. Apeliram na žene da prijave nasilje. Onaj tko prijeti, prijetnju će izvršiti na ovaj ili onaj način, i to treba prijaviti. Poruka ide i onima koji su sudjelovali u distribuciji, jesu li sudjelovali u mom uništenju, neka se zapitaju - zaključuje Pajković.

Dejan Vukšić sve optužbe odlučno odbacuje. Ostavku je podnio krajem prošle godine tvrdeći da je i sam žrtva cijelog slučaja. Navodi da je sporne snimke prvi put vidio tek kad su se počele ilegalno širiti društvenim mrežama i za sve optužuje Pajković tvrdeći da mu je u listopadu 2024. protupravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen. Tvrdi da je tad nastala i audiosnimka na kojoj joj on navodno prijeti, a poziv je, kako je potvrdio, bio s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Milatovića.

- Riječi koje sam tom prigodom uputio M. P., a koje su selektivno objavljene s vremenskom zadrškom od godinu i tri mjeseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zlouporabu mojega telefona - izjavio je Vukšić.

Optužio je Pajković za pokušaj iznude, krađu i lažno prijavljivanje tvrdeći da ga je u ožujku 2025. pokušala ucijeniti materijalom kako bi se povukao iz kandidature za suca Ustavnog suda. Također navodi da je od njega tražila da iskoristi svoj utjecaj kako bi joj osigurao nominaciju za pučku pravobraniteljicu. U jednom od istupa optužio ju je i za povezanost s kavačkim klanom, što je Pajković odlučno demantirala.

Pajković je podnijela tri kaznene prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja, odnosno osvetničke pornografije, kaznenog djela za koje je u Crnoj Gori predviđena kazna do pet godina zatvora. Vukšić, s druge strane, najavljuje tužbe protiv svih koji su ga, kako tvrdi, lažno optuživali i javno pozivali na linč.