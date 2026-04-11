Netanyahu prijeti: Nastavit ćemo borbu protiv terorističkog režima Irana. Nisam ja Erdogan

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, u objavi u kojoj je također kritizirao turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

- Izrael pod mojim vodstvom nastavit će se boriti protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika - napisao je Netanyahu u objavi na platformi X. Dodao je kako optužuje Erdogana da „tolerira“ Iran te da je odgovoran za „masakre“ kurdskih građana.

Netanyahuova objava, za kojim je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi, dolazi unatoč primirju s Iranom i tekućim američko-iranskim pregovorima.

Bibi od početka dovodi u pitanje dvotjedni prekid vatre opetovanim napadima na Libanon u kojem je poginulo jako puno civila.