Izrael: Bacili smo 18.000 bombi na Iran u ovih pet tjedana rata!

Izraelske obrambene snage bacile su oko 18.000 bombi na Iran tijekom više od pet tjedana rata, prema podacima koje su objavili izraelski mediji, a koje je u subotu potvrdio vojni glasnogovornik. Podaci, koje su prve objavile novine Times of Israel te drugi mediji, pokazuju da je Izrael izveo više od 1000 valova zračnih napada. Dodatni detalji o tipu i veličini streljiva nisu objavljeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:09 Most u Iranu GIF | Video: 24sata/X

Iran je zauzvrat ispalio oko 650 balističkih projektila, navodi se u izvještajima, uz to da ih je više od pola bilo opremljeno bojevim glavama s kasetnim streljivom. Prema izraelskim podacima, 20 civila je ubijeno u izraelskim napadima, dok je u Zapadnoj obali ubijeno četvero Palestinaca. Više od 7000 ljudi je ozlijeđeno, reklo je izraelsko ministarstvo zdravstva.

Izraelska vojska rekla je da je izvela više od 10.800 pojedinačnih napada na 4000 ciljeva u Iranu, uključujući na sustave protuzračne obrane, lansere projektila, postrojenja za proizvodnju oružja, nuklearna postrojenja, sjedišta i zapovjedne strukture.

Najmanje 16 projektila s konvencionalnim bojevim glavama, od kojih je svaka nosila nekoliko stotina kilograma eksploziva, pogodilo je stambena područja u Izraelu, uzrokujući znatnu štetu, izvijestio je Times of Israel. U oko 50 incidenata, iranski projektili s kasetnim streljivom pogodili su naseljena područja, uzrokujući stotine odvojenih mjesta udara.

Izrael je rekao da je uništio ili onesposobio 60 posto od procijenjenih 470 lansera balističkih projektila. Na početku rata vjerovalo se da Iran posjeduje oko 2500 balističkih projektila, no obavještajni podaci sada daju naslutiti da ih je ostalo oko 1000 koji su u stanju dosegnuti Izrael.

Iran je izvijestio o više od 3000 smrtnih slučajeva u sukobu koji je izbio 28. veljače.

Norveška organizacija za zaštitu ljudskih prava procijenila je da je u ratu poginulo najmanje 7650 ljudi, uključujući 1030 civila.

Više od 125.000 civilnih objekata u Iranu je oštećeno ili uništeno u izraelskim i američkim napadima, prema Crvenom polumjesecu.

