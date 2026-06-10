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SUDARIO SE S AUTOM

Biciklist poginuo na Murteru

Piše Ivan Hruškovec,
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Biciklist poginuo na Murteru
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo jutros oko 8.50 sati na nerazvrstanoj cesti Murter- Betina poginuo je biciklist koji se sudario s automobilom. Na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe.

Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica.

Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici ceste, promet je u potpunosti obustavljen.
 

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