Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.
SUDARIO SE S AUTOM
Biciklist poginuo na Murteru
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U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo jutros oko 8.50 sati na nerazvrstanoj cesti Murter- Betina poginuo je biciklist koji se sudario s automobilom. Na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe.
Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.
U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica.
Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici ceste, promet je u potpunosti obustavljen.
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