Početkom sljedećeg tjedna temperature će opet rasti
PREDAH ĆE BITI KRATAK Evo kada se vraća toplinski val. Većina Europe na udaru
U podne je najtoplije bilo u Šibeniku, gdje je izmjereno čak 38,2 °C, dok su Rašćane bilježile 37,4 °C. Vrlo vruće bilo je i na zadarskom području – Zadar-aerodrom imao je 36,3 °C, a Mali Lošinj-Ćunski 36,0 °C.
Temperature iznad 35 stupnjeva izmjerene su i u Crikvenici, Malinskoj, Rabu i Malom Lošinju, pa je najveća vrućina u podne zahvatila ponajprije obalu i otoke. Danas bi trebala stići i grmljavina s pljuskovima koja bi barem u kopnenim krajevima trebala donijeti popuštanje toplinskog vala preko vikenda.
Tek kako je najavljen kraj trenutačnog toplinskog vala, spominje se novi. Početkom sljedećeg tjedna temperature će opet rasti. Trenutačni toplinski val će malo splasnuti, ali uskoro dolazi novi.
U ponedjeljak se očekuju jutarnje temperature oko 18 stupnjeva, a dnevne vrijednosti dosegnut će 35 do 36 stupnjeva. U utorak će se jutarnje temperature kretati oko 18 stupnjeva, dok će tijekom dana živa u termometru dosegnuti 35 do 36 stupnjeva.
Europa
Visoke vrućine očekuju se i na većini kontinenta. Sljedeći val nesnosnih vrućina počet će se razvijati u nedjelju, budući da se toplinska kupola nadvija nad Ujedinjenim Kraljevstvom i dijelovima zapadne Europe, piše Weather.
Do sredine tjedna temperature u gradovima poput Londona, Pariza i Rima trebale bi dosegnuti srednje i visoke temperature od 35 do 37 °C, dok će neke lokacije, poput Madrida, opasno koketirati s vrijednostima oko 38 °C i više.
Prema prognozama, toplinski val će se krajem tjedna proširiti i na središnju Europu, gdje će temperature također skočiti iznad 35 °C. To dolazi kao nastavak ovotjednih vrućina koje su oborile temperaturne rekorde diljem zemalja poput Austrije i Poljske.
Ostatak kolovoza
Prema dugoročnoj mjesečnoj prognozi koju potpisuju AG2 i The Weather Company, čini se da će vrućine obilježiti ostatak ovogodišnjeg kolovoza. Gotovo cijeli kontinent obojen je u crvene i ljubičaste tonove, što jasno ukazuje na izrazito iznadprosječne temperature zraka.
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