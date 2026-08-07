PREDAH ĆE BITI KRATAK Evo kada se vraća toplinski val. Većina Europe na udaru

U podne je najtoplije bilo u Šibeniku, gdje je izmjereno čak 38,2 °C, dok su Rašćane bilježile 37,4 °C. Vrlo vruće bilo je i na zadarskom području – Zadar-aerodrom imao je 36,3 °C, a Mali Lošinj-Ćunski 36,0 °C.

Temperature iznad 35 stupnjeva izmjerene su i u Crikvenici, Malinskoj, Rabu i Malom Lošinju, pa je najveća vrućina u podne zahvatila ponajprije obalu i otoke. Danas bi trebala stići i grmljavina s pljuskovima koja bi barem u kopnenim krajevima trebala donijeti popuštanje toplinskog vala preko vikenda.

Foto: DHMZ

Tek kako je najavljen kraj trenutačnog toplinskog vala, spominje se novi. Početkom sljedećeg tjedna temperature će opet rasti. Trenutačni toplinski val će malo splasnuti, ali uskoro dolazi novi.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak se očekuju jutarnje temperature oko 18 stupnjeva, a dnevne vrijednosti dosegnut će 35 do 36 stupnjeva. U utorak će se jutarnje temperature kretati oko 18 stupnjeva, dok će tijekom dana živa u termometru dosegnuti 35 do 36 stupnjeva.

Europa

Visoke vrućine očekuju se i na većini kontinenta. Sljedeći val nesnosnih vrućina počet će se razvijati u nedjelju, budući da se toplinska kupola nadvija nad Ujedinjenim Kraljevstvom i dijelovima zapadne Europe, piše Weather.

Foto: WRF, Istramet

Do sredine tjedna temperature u gradovima poput Londona, Pariza i Rima trebale bi dosegnuti srednje i visoke temperature od 35 do 37 °C, dok će neke lokacije, poput Madrida, opasno koketirati s vrijednostima oko 38 °C i više.

Prema prognozama, toplinski val će se krajem tjedna proširiti i na središnju Europu, gdje će temperature također skočiti iznad 35 °C. To dolazi kao nastavak ovotjednih vrućina koje su oborile temperaturne rekorde diljem zemalja poput Austrije i Poljske.

Ostatak kolovoza

Prema dugoročnoj mjesečnoj prognozi koju potpisuju AG2 i The Weather Company, čini se da će vrućine obilježiti ostatak ovogodišnjeg kolovoza. Gotovo cijeli kontinent obojen je u crvene i ljubičaste tonove, što jasno ukazuje na izrazito iznadprosječne temperature zraka.