Nakon što su gosti izazvali požar u kojem mi je izgorjelo doslovce sve u luksuznom apartmanu, nisam oka sklopio od šoka i depresije. Osjećam se užasno. Kad osjetim samo dim roštilja u blizini, lupa mi srce i tresem se. Pod teškim sam stresom nakon svega što mi se dogodilo. Rekao nam je vidno šokirani vlasnik apartmana Markica Kikić (63) iz mjesta Cancini kraj Poreča. Prava drama odvijala se 4. kolovoza u poslijepodnevnim satima, a policija sumnja da je 44-godišnja njemačka državljanka izazvala stravičan požar. Vlasnik i njegov sin Mario, koji zbog svega pije tablete za spavanje kako bi uopće preživio dan, ispričao je da su se gosti samo dan nakon dolaska počeli ponašati problematično.

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Pokretanje videa... VIDEO TURISTI IZ PAKLA: Nijemci u Istri mu zapalili apartman! Vlasnik: 'Ovo je danas postala tortura' | Video: 24sata/Pixsell/TikTok

- Unatoč zabrani, oni su doveli još devet ljudi, a kad sam rekao da je to strogo zabranjeno jer te osobe nisu prijavljene u apartmanu i da postoji kućni red, jedan mi se doslovce unio u lice, pokazao srednji prst i rekao da će dovoditi koga hoće i raditi što hoće jer je apartman rezervirao. Dakle, u jednom trenutku na posjedu mi je bilo 13 ljudi jer su doveli prijatelje i partijali. Eto, to je rezultat današnjeg turizma u Hrvatskoj. To nije više turizam kakav je nekad bio. To je postao čisti tortura turizam jer se neki turisti, ne svi, dolaze u Hrvatsku eto samo ispuhati i partijati, a evo rezultata toga - na rubu suza priča dok gleda potpuno izgorjeli apartman od stotinjak kvadrata.

Vlasnik i supruga tog su kobnog popodneva nakratko otišli na plažu kako bi se smirila situacija.

- Kad smo se vraćali, čuli smo jako glasnu muziku. Bilo je puno ljudi koji su plesali, pili i feštali. Trinaest njih oko grilla. Krenuo sam prema njima samo da bih im rekao da to nije u redu, ali onda sam začuo viku: 'Feuer, Feuer!'. Ugledao sam gusti crni dim iz apartmana kako suklja. Niz stepenice su panično počele trčati dvije žene. Jedna od žena je supruga muškarca koji je apartman rezervirao. Pokušao sam otvoriti ulazna vrata apartmana, kad me zapuhnuo taj gusti, toksični, crni dim. Umalo sam pao u nesvijest. Nastala je panika, a dio ekipe nastavio je feštati kao da se ništa ne događa. Nisam mogao vjerovati očima. Nazdravljaju bez ikakvih problema dok gori. Da sam barem u tom trenutku bio više pribran da snimim cijelu tu situaciju. Ali kad vam gori kuća, ne razmišljate o tome - nastavio je pričati šokantne detalje vlasnik apartmana.

Panično je počeo zvati Centar 112, ali su mu oni rekli da je to učinila susjeda, kojoj je neizmjerno zahvalan na brzoj reakciji.

- Sve se događalo malo prije 18. sati. Vatrogasci i djelatnici HEP-a brzo su stigli. Svaka čast. Iskopčan je glavni osigurač, a dok su vatrogasci pripremali crijevo za gašenje, ti turisti su ih ometali svojim prisustvom u radu. Stigla je i policija, koja ih je potom stavila po strani, a jedan od gostiju opet meni pokazuje srednji prst i unosi mi se u nos. Policija je onda mene sklanjala od njega, a ne njega koji nije imao pravo biti na mom privatnom posjedu. Šok. Završilo je tako da je luksuzni apartman, u koji je, samo što se namještaja tiče, uloženo više od 40.000 eura, u potpunosti nestao u plamenu - kroz suze govori vlasnik.

Sin i vlasnik ističu da im ne treba nikakva financijska pomoć i podrška unatoč mnogim ljudima, poznanicima i prijateljima koji su je odmah ponudili. Telefon ne prestaje zvoniti, a ljudi pružaju i moralnu podršku te riječi utjehe. Vlasnik kaže da je riječ o apartmanu koji je uređen ekstremno luksuzno.

- Mi smo povratnici iz Švicarske i mogli smo sebi dozvoliti vrhunsko uređenje. Radili smo za to kako bismo došli u našu lijepu Istru i Hrvatsku. U apartmanu su, među ostalim, bili kožni kreveti od bijele kože, kombinacije namještaja visoke kvalitete i sve je bilo rađeno po mjeri. Nije toliko problem materijalna strana. Nama je pod hitno potrebna moralna podrška i pravi stručnjak koji će pomoći da ovo prebrodimo i privedemo kraju. Jer smo uništeni psihički do dna. Sve što smo stekli u životu zaslužili smo konstantnim radom. Kompletna materijalna šteta je enormno visoka, ali to će kasnije procijeniti stručne osobe. Zbog visokih temperatura materijal na katu je nepouzdan. Cijeli gornji kat treba ukloniti i nanovo izgraditi. Krovište je odvojeno, a vatrogasci su mi rekli da je temperatura zidova, kad je požar ugašen, bila 600 stupnjeva. Statički, materijal od kojeg je sagrađen apartman više nije siguran jer to je sve samo gomila 'praha' koji stoji na mjestu. Jako bismo voljeli da nam se javi dobar odvjetnik, stručnjak za naknadu štete, koji će nam reći što i kako dalje - rekla nam je oštećena obitelj pokazujući nam stravične prizore potpuno izgorjelog apartmana.

Osim apartmana, koji je izgorio do temelja, vlasnik je morao iseliti iz objekta još tri obitelji.

24sata Cancini: Kuća obitelji Kikić u kojoj je izgorio apartman | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Ljudi nisu mogli ostati jer nije bilo uvjeta za boravak. Oni ništa nisu bili krivi, ali su zbog cijele situacije bili primorani usred odmora naći drugi smještaj. Za nas je sezona gotova i sve što smo mukom gradili nestalo je u trenutku - emotivno je rekao.

A onda novi šok. Drugi gosti koji su zbog situacije morali napustiti objekt obavijestili su Booking.

- Dobio sam mail u kojem kažu da trebam snositi troškove njihova alternativnog smještaja, pa čak i boravak u hotelu ako treba. Taj mail postoji, da će mi poslati račun. Odmah sam odgovorio i objasnio slučaj. I telefonom su mi rekli da su blokirali mail tih gostiju koji su krivi za požar i da oni više nikad neće moći doći u naše apartmane. Ma zamislite pomoći. Prepušteni smo sami sebi i zato iz dubine srca molim za stručnjaka, odvjetnika u tom polju, da nam se javi i pomogne riješiti ovaj pakao koji je nastao od života - dodao je.