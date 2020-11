Biden: 'Iskreno, to Trumpovo odbijanje poraza je sramotno'

Biden je proglašen pobjednikom u subotu nakon što je prešao potreban prag od 270 elektorskih glasova i tako je pobijedio Donalda Trumpa. Ipak, Trump odbija priznati poraz već danima

<p>Novoizabrani predsjednik SAD-a <strong>Joe Biden</strong> rekao je u utorak kako je Trumpova administracija odbila autorizirati početak službenog procesa tranzicije no da to ne mijenja dinamiku toga što Biden može napraviti do 20. siječnja kada će i službeno postati predsjednik. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vidovnjakinja o Bidenu</strong></p><p>- Već smo počeli s procesom, dobro napredujemo - rekao je Biden na konferenciji za medije u Wilmingtonu, prenosi <a href="https://www.cnbc.com/2020/11/10/biden-says-his-presidential-transition-is-under-way-regardless-of-trump.html" target="_blank">NBC</a>. </p><p>Na pitanje što misli o Trumpovom odbijanju poraza, Biden je kazao: </p><p>- Mislim da je to sramotno, iskreno. </p><p>Podsjetimo, Biden je proglašen pobjednikom u subotu nakon što je prešao potreban prag od 270 elektorskih glasova i tako je pobijedio <strong>Donalda Trumpa</strong>. Ipak, Trump odbija priznati poraz već danima, a odlučio je tražiti i izmjene zakona o zdravstvenom sustavu, takozvanom Obamacareu zajedno s nekoliko država koje predvode republikanci deset godina nakon što je izglasan, čime bi u jeku pandemije korona virusa mogao utjecati na milijune Amerikanaca. Ipak, suci John Roberts i Brett Kavanaugh su u utorak napomenuli da nije uloga Vrhovnog suda da onesposobi cijeli zakon, čak i ako se jedna ili više odredbi smatraju neustavnima. Time bi ključni dijelovi Obamacarea mogli preživjeti najnoviji sudski izazov, javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/10/politics/supreme-court-obamacare-oral-arguments/index.html" target="_blank">CNN</a>. </p><p>- Pobijedit ćemo - napisao je velikim slovima na Twitteru u utorak poslijepodne. Trump naime tvrdi kako je Biden pobijedio zbog "nezakonitih" glasova, a njegova kampanja je pokrenula tužbe u nekoliko saveznih država zbog raznih elemenata izbornog procesa. </p><p>Biden to ne priznaje. </p><p>- Morat ćemo biti dosljedni i sastaviti svoju administraciju u Bijeloj kući, razmisliti koga ćemo odabrati za pozicije. I ništa nas neće zaustaviti - rekao je Biden. </p><p>- Činjenica da oni ne žele prihvatiti da smo mi pobijedili u ovom trenutku ne utječe puno na ono što smo mislili napraviti do 20. siječnja - dodao je. </p><p>Biden je priznao da bi za njega bilo korisno da počne primati cjelovite predsjedničke brifinge koji se obično dijele s novoizabranim predsjednicima, no istaknuo je da neće moći djelovati na stvari vezane uz nacionalnu sigurnost dok je Trump još na funkciji. </p><p>- Jedan po jedan predsjednik - rekao je. </p><p>Na pitanje kako očekuje da će raditi s republikancima ako ga ne žele priznati kao izabranog predsjednika, Biden je samo kratko rekao: </p><p>- Hoće. Priznat će me. <br/> </p>