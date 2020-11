- Veselim se osna\u017eivanju partnerstva izme\u0111u na\u0161ih zemalja i na radu na zajedni\u010dkim prioritetima - od bavljenja klimatskim promjenama, do promocije demokratskih vrijednosti i boljeg no\u0161enja s pandemijom - napisao je.

Johnson se nikad nije susreo s Bidenom te su komentatori iznijeli stav da \u0107e se morati potruditi da bi njegovao tu\u00a0takozvanu \"posebnu vezu\" izme\u0111u povijesnih saveznika, prenosi Reuters.

Nakon poziva, Johnsonov ured\u00a0rekao je da je premijer pozvao Bidena na UN-ovu konferenciju na temu klimatskih promjena, poznatu kao COP26, sljede\u0107e godine u Glasgowu.

Re\u010deno je da su Johnson i Biden predani gra\u0111enju partnerstva u podru\u010djima poput trgovine i sigurnosti - uklju\u010duju\u0107i i obrambeni savez NATO.

Nije bilo spomena o Brexitu. Johnsonova vlada s Europskom unijom poku\u0161ava dogovoriti trgovinski sporazum, no rekla je da je spremna i na to da ne do\u0111e ni do kakvog dogovora.\u00a0

Francuski predsjednik Macron rekao je izabranom ameri\u010dkom predsjedniku Bidenu da je spreman na zajedni\u010dki anga\u017eman po pitanju klime, zdravlja, borbe protiv terorizma, rekao je njegov ured u utorak.\u00a0Elizejska pala\u010da rekla je da je Macron razgovarao s Bidenom 10 minuta, prenosi Reuters.

Njema\u010dka kancelarka Merkel u utorak je telefonski razgovarala s Bidenom te su izrazili\u00a0va\u017enost\u00a0transatlantskog partnerstva, rekao je njezin glasnogovornik.

\"\u010cestitala je njemu i potpredsjednici Kamali Harris na izbornoj pobjedi. Kancelarka je izrazila \u017eelju za bliskom\u00a0suradnjom ispunjenom povjerenjem\", priop\u0107io\u00a0je glasnogovornik Angele Merkel.

\"Kancelarka i predsjednik slo\u017eili su se da je transatlantska suradnja od velike va\u017enosti s obzirom na\u00a0mnoge\u00a0globalne\u00a0izazove\", dodao je.\u00a0