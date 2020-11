Biden ratnih 90-ih: Miloševiću, vi ste prokleti ratni zločinac!

<p>Predsjednički kandidat demokrata Joe Biden veliki dio svoje političke karijere bio je senator iz Delawarea. U Senat je izabran 1973., a najviše se bavio vanjskom politike.</p><p>Aktivno je sudjelovao u formiranju američke politike prema raspadu Jugoslavije i ratovima koji su uslijedili na našim prostorima, što znači da Biden odlično poznaje Balkan. A to znači puno za politiku SAD-a prema našoj regiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Biden je Miloševića još 1993. nazvao ratnim zločincem</h2><p>Biden se, prije većine drugih, zalagao za vojnu intervenciju protiv Slobodana Miloševića. Kao član Odbora za vanjske poslove u travnju 1993. na tjedan dana je otputovao u Europu kako bi iz prve ruke stvorio sliku o ratovima tijekom raspada Jugoslavije.</p><p>U okupiranom Sarajevu sastao se s Alijom Izetbegović́em, tadašnjim predsjednikom Predsjedništva BiH, a u Beogradu je razgovarao sa srpskim čelnikom Slobodanom Milošević́em i bosansko-srpskim ratnim vođom Radovanom Karadžić́em. </p><p>Biden je s Miloševićem imao trosatni sastanak u Beogradu, na kojem ga je navodno nazvao 'prokletim ratnim zločincem', kako je kasnije tvrdio. To je ponovio i u svojem kasnijem govoru u Senatu 1995. godine.</p><p>- Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, ništa bolji od Goebbelsa. On je ratni zločinac! Karadžić je ratni zločinac. I mogu još dodati da je i čelnik Srbije Milošević također ratni zločinac, iako on jedini još nije optužen - dio je citiran iz njegovog govora.</p><p>- Čujem kako neki ovdje ustaju i pitaju se koji je naš interes. Recite mi zašto nemamo moralni interes zaustaviti međunarodnu agresiju Srbije, koja prelazi rijeku Drinu u drugu zemlju, priznatu u Ujedinjenim narodima, i sudjeluje u genocidu – dodao je u tom govoru Joe Biden.</p><p>Saznanja s tog putovanja Biden je sažeo u izvješću na ukupno stotinu stranica pod naslovom - Odupiranje agresiji. </p><p>Dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Michael Martens u jednom svojem nedavnom tekstu kaže da je 'taj izvještaj izuzetno jasan i dalekovidan'.</p><p>- Vidovitost Bidenove analize najjasnije se vidi u jednoj sporednoj rečenici, koja se retrospektivno čini gotovo proročanskom: Biden upozorava da će, ako Zapad ne bude djelovao - Srebrenica, mali grad u istočnoj Bosni, za koji u to vrijeme gotovo nitko nije čuo - postati Guernica našeg doba. Biden je ovu rečenicu napisao dvije godine i tri mjeseca prije genocida u kojem su trupe pod komandom generala bosanskih Srba Ratka Mladić́a ubile više od 8000 bosanskih Muslimana i na svjetsku mapu strahota koje su skrivili ljudi upisale ime Srebrenica - piše FAZ.</p><p>- Da su vlade zemalja NATO-a u to vrijeme slijedile Bidenove preporuke, mogli su se izbjeći strašni pokolji i deseci tisuća mrtvih na Balkanu. Ali, prijedlozi senatora postali su primijenjena politika tek godinama kasnije - navodi FAZ.<br/> </p>