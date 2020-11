'Nadam se da će Trump izgubiti. Biden neće na nas tenkovima'

<p>Nekadašnja pjevačica Magazina, <strong>Ljiljana Nikolovska </strong>(56), već niz godina živi u SAD-u, a u posljednje vrijeme često je i politički angažirana. Na hrvatskim parlamentarnim izborima Nikolovska se našla na listi Radničke fronte, a ni američke izbore ne promatra iz fotelje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Upravo sam ušla u kuću, radila sam od pet ujutro. Volontiram na izborima svake godine u San Pedru na izbornom mjestu, ta moja ekipa je super. Ove godine je izašlo jako puno ljudi, navalili su glasati. Kod nas to traje već 10 dana, mi nemamo samo jedan dan izbore - pojasnila je Splićanka proceduru i svoju ulogu u javljanju za program Radio Dalmacije. </p><p>Nikolovska je ispričala kako se nada da <strong>Donald Trump</strong> neće ponovno pobijediti, iako ni od njegovog protukandidata <strong>Joea Bidena</strong> ne očekuje 'med i mlijeko'. </p><p>- Nadamo se da ćemo se riješiti Trumpa, ali imamo neki čudan, vrlo nedemokratski izborni sistem koji datira još iz 1860-ih. Imamo nešto što se zove Electoral College, to su neke 542 osobe, nepoznati ljudi. Većinski glasači tu gube ako izaberu osobu koja se Collegeu ne sviđa. Tako je Trump i prvi put pobijedio. Nije pobijedio na račun većinskih glasova. Imao je 3 i pol milijuna glasova manje od Hillary Clinton. Ove godine pet ili šest malih država će odlučiti tko će biti predsjednik s obzirom na sustav. Sve se to odrazi i na vas. Ove naše korporacije bacaju mriže i na vas! Nećemo ništa puno dobiti ni s Bidenom, ali barem neće ići na nas s tenkovima po ulicama - zaključila je. </p>