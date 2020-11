Morao sam to re\u0107i i snositi posljedice s prijateljima i rodbinom koji su bili o\u010dito \u0161okirani mojom odlukom. Dio koji je zaista \u010dudan jest da se republikanski prijatelji, za koje znam da su jo\u0161 uvijek Trumpovi prista\u0161e, nisu uvrijedili, zaista su po\u0161tovali moju odluku.

Mali, ali utjecajni dio ameri\u010dkih republikanaca vodi \u017eestoku kampanju protiv svog predsjednika Donalda Trumpa. Mnogi\u00a0 su otvoreno rekli da \u0107e glasati za Josepha Bidena.

Kako se prebrojavanje glasova na ameri\u010dkim predsjedni\u010dkim izborima pribli\u017eava kraju i kako se Biden sve vi\u0161e bli\u017ei pobjedi tako se i niz visoko pozicioniranih republikanaca odmi\u010de od Donalda Trumpa.

Mnogi od njih ne prihva\u0107aju Trumpove izjave o tome da ne\u0107e priznati rezultate izbora, dok su neki \u010dak i javno proturje\u010dili predsjedniku, \u0161to se zadnjih godina, s iznimkom nekih republikanaca poput Mitta Romneyja, nije \u010desto vi\u0111alo.

<p>1956. godine, kada sam imao sedam godina, a predsjednik Dwight D. Eisenhower bio je ponovno izabran, a majka i otac dali su mi broš na kojem je pisalo 'Sviđa mi se Ike'. Vjerojatno sam ga nosio u školu svaki dan u prvom razredu.</p><p>Moj otac rođen je u Njemačkoj 1886. godine, a u Ameriku je došao nakon Drugog svjetskog rata. Našu obitelj koja je ostala u Njemačkoj oslobodile su savezničke snage i Eisenhower je postao zapovjednik svih američkih trupa u Europi u Drugom svjetskom ratu, pa je očito moje kućanstvo bilo Eisenhowerovo kućanstvo. Za mene je biti republikanac bilo jednostavno kao jutarnja higijena. </p><p>Bio sam normalno američko dijete i nastavio sam fakultet krajem 60-ih i početkom 70-ih. Prosvjedovao sam protiv rata u Vijetnamu i marširao za građanska prava. Tada sam izgradio karijeru u rekreacijskoj industriji i uključio sam se u baseball te neko vrijeme bio partner i zamjenik predsjednika Boston Red Soxa. Sada se bavim obnovljivom energijom. Ali na kraju sam živio u Dixville Notchu jer se čudesno staro odmaralište zvano The Balsams zatvorilo i odlučio sam se prihvatiti izazova da ga vratim u život, otvoreno je započeo svoju priču za <a href="https://www.newsweek.com/im-lifelong-republican-1million-watched-me-admit-biden-vote-1544466" target="_blank">Newsweek </a>republikanac Les Otten.</p><p>- U međuvremenu sam otkrio da provodim sve više i više vremena u Dixville Notchu i postao sam ovdje stanovnik. Ovdje sam počeo glasovati 2016. godine.</p><p>Relativno sam šutio o načinima na koje sam osjećao da se konzervativni principi u koje vjerujem iz 60-ih godina ne poštuju, ali udarac za mene došao je u ožujku 2020. godine.</p><p>Imao sam prijatelja koji je odrastao u istom gradu kao i ja u New Jerseyu, zvao se Larry Rasky. Bio je poznati bostonski PR stručnjak i prvi je put radio s Joeom Bidenom 1988. Bio je povjerenik Bidena i njegov direktor komunikacija 2008. godine.</p><p>Larry i ja poznavali smo se godinama i zajedno smo radili na projektima od 2000. Komunicirali smo, ali nismo se iskorištavali za novac, samo smo bili dvojica muškaraca iz iste ere, jedan republikanac i jedan demokrat, i razmjenjivali smo ideje. Dok smo razgovarali posljednjih godina, postalo mi je jasno da je Biden više držao do načela koje ja cijenim.</p><p>Tada je 15. ožujka Larry dobio COVID-19 i 23. ožujka je umro. Bio je jedna od prvih žrtava virusa u Americi. To je za mene bila prekretnica, kad sam osjetio da je reakcija na virus pokazala da se nešto suštinski pogrešno događa s Republikanskom strankom. Smatrao sam da predsjednik Donald Trump nije netko tko me predstavlja kao republikanca.</p><p>Dakle, izbor je postao hoću li mijenjati stranke ili ću reći svoj stav u vrijeme koje budem trebao to reći te objasniti zašto mislim da Republikanska stranka griješi. Odabrao sam ovo drugo. Odlučio sam ostati registrirani republikanac i odabrao sam trenutak da progovorim.</p><p>Ali trebalo mi je do glasanja u ponoć 3. studenog da skupim hrabrosti i zakoračim naprijed, kao doživotni republikanac, kao osoba koja vjeruje u stranku kažem: 'Oprostite, momci, sad mi je dosta'. I objavim video na Twitteru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Morao sam to reći i snositi posljedice s prijateljima i rodbinom koji su bili očito šokirani mojom odlukom. Dio koji je zaista čudan jest da se republikanski prijatelji, za koje znam da su još uvijek Trumpovi pristaše, nisu uvrijedili, zaista su poštovali moju odluku.</p><p>Odluku sam donio samostalno. Nije da sam donosio odluku o načinu života, poput najave novog posla ili ureda, bila je to prilika da budem izražajan. Zdrav razum mi je rekao da je ovo trenutak koji mi je važan. Htio sam svojoj djeci, svojoj unuci, nećakinjama i nećacima - jer imam divovsku obitelj - reći da neću šutjeti. Imao sam nešto za reći i imao sam priliku to učiniti, i tako sam i učinio. I osjećam se dobro.</p><p>Osjećao bih se užasno na dan izbora da sam to pomislio i ne učinio. Imao sam taj trenutak i odlučio sam ga iskoristiti.</p><p>Ne svi, ali većina nas traži afirmaciju drugih. Ona utječe na proces donošenja odluka. Dakle, naravno da je postojao strah od toga da me zamrze, odbiju ili izbjegavaju. Kada sam vidio koliko je pregleda moj video dobio na Twitteru, osjećao sam se ponosno. Mislim da je to potaknulo i ostale republikance.</p><p>Trenutno me zanima promatranje ishoda izbora, sad kad sam se politički takorekuć 'objesio'. Jesam li završio na pravoj strani ili ću do kraja života žaliti zbog rizika i biranja pogrešne strane?</p><p>Ali što je još važnije, ako maknete moje ime, poruka je da moramo razumjeti demokraciju i shvatiti da jedina moć koju imamo nad svojim životom da bismo se zaštitili jest ostvarivanje biračkog prava. Ako moji postupci natjeraju još jednu osobu da glasa, tada se trud isplati - napisao je još prije izbornog dana za Newsweek.</p><h2>Odmetnuti republikanci </h2><p>Mali, ali utjecajni dio američkih republikanaca vodi žestoku kampanju protiv svog predsjednika Donalda Trumpa. Mnogi su otvoreno rekli da će glasati za Josepha Bidena.</p><p>Kako se prebrojavanje glasova na američkim predsjedničkim izborima približava kraju i kako se Biden sve više bliži pobjedi tako se i niz visoko pozicioniranih republikanaca odmiče od Donalda Trumpa.</p><p>Mnogi od njih ne prihvaćaju Trumpove izjave o tome da neće priznati rezultate izbora, dok su neki čak i javno proturječili predsjedniku, što se zadnjih godina, s iznimkom nekih republikanaca poput Mitta Romneyja, nije često viđalo.</p>