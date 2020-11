Bidenov život pun tragedija: Kći i žena poginule su u nesreći, a jednog sina izgubio od raka...

U slučaju da pobijedi, Joe Biden postat će najstariji kandidat koji je uspio postati američki predsjednik. Desetljećima je u vrhu američke politike, uglavnom kao pouzdani 'drugi čovjek'

<p>Demokrati se nadaju da će upravo on, unatoč svojoj visokoj dobi, pobijediti predsjednika Donalda Trumpa, kojega je mnogim Amerikancima, već dosta.</p><p>Dok je Trump u Bijelu kuću donio bahatost i bombastičnost, prekršivši mnoge uzuse ponašanja i raskinuvši važne međunarodne sporazume, Biden, samoproglašeni borac za jedinstvo nacije koji potječe iz radničke klase i njeguje osobni odnos s biračima, mnogima ulijeva povjerenje.</p><p>Sijede kose, šarmantna osmijeha i s dugogodišnjim iskustvom senatora, ostavlja dojam dobrodušnog djedice koji bi možda mogao smiriti naciju na rubu živčanog sloma.</p><p>I dok tog 77-godišnjeg političkog veterana Trump ismijava kao "Pospanog Joea", on je uvjeren da će nakon Trumpove turbulentne vladavine Amerikancima dobro doći malo mira.</p><p>Trump svoju politiku sažima riječima "pobijediti, pobijediti, pobijediti".</p><p>Biden, koji je za svoju potpredsjedničku kandidatkinju izabrao Afroamerikanku indijskih korijena i iskusnu tužiteljicu Kamalu Harris, ističe da je riječ o nečem daleko većem: "Borbi za dušu Amerike".</p><p>- Radničke obitelji trebaju nekoga na svojoj strani... jer s ovim predsjednikom to sigurno nemaju - naglasio je u srijedu.</p><p>- To će se promijeniti. </p><h2>Duga politička karijera</h2><p>Trumpu su 74 godine, a Biden će nedugo nakon izbora u studenome napuniti čak 78, pa bi tako, ako pobijedi, bio najstariji američki predsjednik u povijesti.</p><p>Biden je bio jedan od najmlađih senatora u povijesti zemlje i na toj je dužnosti proveo tri desetljeća nakon čega je osam godina bio potpredsjednik prvom crnom predsjedniku, Baracku Obami. S pravom se može reći da je živuća povijest.</p><p>No pored velikih uspjeha doživio je i velike neuspjehe, primjerice neuspjele pokušaje da osvoji Bijelu kuću 1988. i 2008.</p><p>Čak i ovaj put činilo se da će mu kampanja propasti nakon poraza na predizborima od gorljivog ljevičara Bernieja Sandersa u Iowi, New Hampshireu i Nevadi.</p><p>No uspio se ipak trijumfalno vratiti u utakmicu u Južnoj Karolini zahvaljujući premoćnoj potpori afroameričkih birača, koji su ključna demokratska biračka baza.</p><h2>Obiteljska tragedija</h2><p>Bidenova poruka temelji se velikim dijelom na njegovoj povezanosti s još uvijek popularnim Obamom i njegovoj umjerenoj političkoj orijentaciji u vrijeme jako izraženih nacionalnih podjela.</p><p>Ali odskače po tome što ne skriva svoju bol, suprotno od Trumpa koji ne pokazuje emocije.</p><p>Bidenova prva supruga Neilia Hunter i jednogodišnja kći Naomi poginule su u automobilskoj nesreći 1972. kada su išle u božićni shopping, samo nekoliko tjedana nakon što je Biden prvi put izabran za senatora.</p><p>U nesreći su njihovi sinovi Beau (4) i Hunter (2) bili teško ozlijeđeni, a 30-godišnji Biden prisegnuo je za senatora pored njihovih bolničkih kreveta.</p><p>Biden je drugu suprugu, učiteljicu iz Pennsylvanije Jill Jacobs, upoznao 1975., a vjenčali su se dvije godine poslije. Imaju kći Ashley.</p><p>Oba dječaka oporavila su se od ozljeda, a Beau je krenuo očevim stopama i posvetio se politici. Postao je glavni državni tužitelj savezne države Delaware i razmišljao je i da se kandidira za guvernera, ali je umro od tumora na mozgu 2015. u dobi od 46 godina.</p><p>Početkom travnja, tijekom jednog internetskog razgovora s pristašama, osvrnuo se i na svoju obiteljsku tragediju, citirajući bivšeg britanskog premijera Winstona Churchilla:</p><p>- Ako prolazite kroz pakao, samo nastavite hodati.</p><h2>Drugi sin</h2><p>Biden toliko često ponavlja te obiteljske priče da su, unatoč njegovoj očiglednoj tuzi, one postale dio njegova političkog brenda.</p><p>Njegov mlađi sin Hunter druga je stvar.</p><p>Hunter Biden, koji je kao odvjetnik i lobist u karijeri promijenio puno radnih mjesta, dobio je unosnu poziciju u upravnom odboru ukrajinske plinske kompanije optužene za korupciju dok je Biden bio potpredsjednik.</p><p>Trump je, vjerujući da je pronašao slabu točku koja bi Bidenu mogla uništiti kampanju, prošle godine pritiskao Ukrajinu da istraži Hunterovu prošlost. Ukrajinci Bidenu nisu pronašli ništa, a Trumpova zloupotreba političke moći dovela je do postupka njegova opoziva.</p><p>Trump sad, pak, insistira na, kako tvrdi, krhkom mentalnom zdravlju Joea Bidena, hvaleći se s druge strane svojim sposobnostima, pa i time kako je „izvrsno” riješio kognitivni test.</p><p>Time je možda potaknuo Bidena da ovaj mjesec ljutito odgovori novinaru kada ga je upitao je li i on spreman riješiti taj test.</p><p>- Zašto bih se dovraga testirao? - rekao je.</p><h2>"Ujak Joe"</h2><p>Joseph Robinette Biden Jr. rođen je u Scrantonu u Pennsylvaniji 20. studenoga 1942. u irskoj katoličkoj obitelji. Otac mu je bio prodavač automobila. Kad je Bidenu bilo deset godina obitelj se preselila u Delaware. </p><p>Rado ističe da potječe iz radničke obitelji, a ne skriva ni da je kao dječak toliko mucao da su mu se rugali. </p><p>Uspio je to prevladati i manu smatra blagoslovom koji mu je dao "uvid u ljudsku patnju".</p><p>Zbog njegove neformalnosti ljudi ga zovu „Ujak Joe”. Ali sklon je i gafovima u javnosti, a zbog često nesuvislih izjava mnogi postavljaju pitanja o njegovu mentalnom zdravlju.</p><p>Bidenova dugogodišnja politička karijera pruža Trumpu priliku da mu pronađe pogreške i neugodnosti.</p><p>Ali njegova dugovječnost je ujedno i njegova prednost - malo se toga o njemu ne zna. U vrijeme velikih nacionalnih previranja, njegovo veliko političko iskustvo moglo bi biračima biti privlačno.</p>