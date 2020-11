Za nas kao partnera SAD-a, i prijatelja, ovi izbori su va\u017eni, ali nisu presudni, rekla je biv\u0161a premijerka Jadranka Kosor odmah na po\u010detku.

Sa Joeom Bidenom imala je slu\u017ebeni susret u Bijeloj ku\u0107i.\u00a0

- Taj susret je bio izrazito srda\u010dan i u kojem mi je jasno izra\u017eena potpora Amerike na putu Hrvatske u Europsku uniju. Ostavio je dojam jako pristupa\u010dne osobe i rekao je da ga uvijek mogu nazvati ako \u0107u ne\u0161to trebati. On je vjerojatno jako dobar poznavatelj situacije na jugoistoku Europe - rekla je.

Nakon tog susreta predvidjela je dati izjave medijima, a dopu\u0161teno joj\u00a0je da to napravi\u00a0u krugu Bijele ku\u0107e. Cijelo iskustvo pamti kao jako pozitivno.

Dodala je i kako u takvim susretima nikada nema privatnih razgovora nego se samo raspravlja o politi\u010dkoj situaciji.\u00a0

- Izbori su neizvjesniji nego ikada. O\u010dekuju se sa velikom znati\u017eeljom, ali i sa dozom napetosti u Americi i u cijelom svijetu. Mogu\u0107nosti u slu\u010daju pobjede oba kandidata su raznolike i posljedice na odre\u0111ene situacije mogu biti ozbiljne - rekla je.

Mogu\u0107e je, ka\u017ee, o\u010dekivati i odre\u0111ene promjene u ameri\u010dkoj administraciji dolaskom novog predsjednika.

- U vrijeme kada sam bila premijerka s\u00a0ameri\u010dkim veleposlanikom Foleyjem odli\u010dno sam sura\u0111ivala i on je nedvosmisleno podupirao na\u0161e poku\u0161aje za ulazak u EU i ta vrsta potpore bila nam je zaista va\u017ena. Tada se pokazalo i da ta na\u0161a suradnja s raznim zemljama, a naravno i s Amerikom, mo\u017ee biti izrazito va\u017ena u vanjskoj politici - rekla je.

Uskoro vi\u0161e...

Uživo: Jadranka Kosor samo za 24sata analizira izbore u SAD-u

Joe Biden ili Donald Trump? Amerika danas bira novog ili starog predsjednika koji će zemlju voditi naredne četiri godine. U našem studiju izbore u Americi komentira Jadranka Kosor

<p>Sjedinjene Američke Države danas biraju predsjednika. Na izborima je već glasalo više od 95 milijuna Amerikanaca. Prema anketama, Biden vodi u šest odlučujućih saveznih država.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - JADRANKA KOSOR KOMENTIRA IZBORE U AMERICI:</p><p>Za nas kao partnera SAD-a, i prijatelja, ovi izbori su važni, ali nisu presudni, rekla je bivša premijerka Jadranka Kosor odmah na početku.</p><p>Sa Joeom Bidenom imala je službeni susret u Bijeloj kući. </p><p>- Taj susret je bio izrazito srdačan i u kojem mi je jasno izražena potpora Amerike na putu Hrvatske u Europsku uniju. Ostavio je dojam jako pristupačne osobe i rekao je da ga uvijek mogu nazvati ako ću nešto trebati. On je vjerojatno jako dobar poznavatelj situacije na jugoistoku Europe - rekla je.</p><p>Nakon tog susreta predvidjela je dati izjave medijima, a dopušteno joj je da to napravi u krugu Bijele kuće. Cijelo iskustvo pamti kao jako pozitivno.</p><p>Dodala je i kako u takvim susretima nikada nema privatnih razgovora nego se samo raspravlja o političkoj situaciji. </p><p>- Izbori su neizvjesniji nego ikada. Očekuju se sa velikom znatiželjom, ali i sa dozom napetosti u Americi i u cijelom svijetu. Mogućnosti u slučaju pobjede oba kandidata su raznolike i posljedice na određene situacije mogu biti ozbiljne - rekla je.</p><p>Moguće je, kaže, očekivati i određene promjene u američkoj administraciji dolaskom novog predsjednika.</p><p>- U vrijeme kada sam bila premijerka s američkim veleposlanikom Foleyjem odlično sam surađivala i on je nedvosmisleno podupirao naše pokušaje za ulazak u EU i ta vrsta potpore bila nam je zaista važna. Tada se pokazalo i da ta naša suradnja s raznim zemljama, a naravno i s Amerikom, može biti izrazito važna u vanjskoj politici - rekla je.</p><h2>O kampanji</h2><p>Uskoro više...</p>