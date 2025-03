BiH: Dodikov odvjetnik najavio žalbu na presudu. Mile na konferenciji u Izraelu

Odvjetnik Goran Bubić koji zastupa čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika potvrdio je u srijedu kako je dobio pisani otpravak presude kojom je njegov branjenik osuđen na godinu dana zatvora i najavio je kako će na nju ipak podnijeti žalbu.

Dodiku je 26. veljače Sud BiH izrekao prvostupanjsku presudu kojom je proglašen krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Uz kaznu zatvora izrečena mu je mjera zabrane političkog djelovanja u razdoblju od šest godina.

Dodik je izjavio kako se ne planira žaliti jer ne priznaje ni sud koji ga je osudio niti zakon po kojemu mu je izrečena kazna. No njegov odvjetnik Bubić sada kaže kako će ipak poslati žalbu, ali tvrdi kako ta odluka nema veze s Dodikom jer je on sve prepustio odvjetnicima.

"On je rekao da ga to više ne zanima, ali nije opozvao punomoć. To (presuda) je teška nezakonitost, ne možemo to ostaviti u pravnom životu", izjavio je Bubić za entitetski javni servis RTRS.

Zakonski rok za žalbu je 15 dana a na zahtjev obrane može se produžiti za još dva tjedna.

Potvrdi li prizivni odjel Suda BiH prvostupanjsku presudu Dodik ipak ne bi morao nužno u zatvor jer zakon dopušta mogućnost otkupa kazni do godine zatvora po cijeni od 100 konvertibilnih maraka (50 eura) za svaki dan, no takav zahtjev također mora odobriti sud.

Dodik se u međuvremenu suočio s novim kaznenim progonom jer je Tužiteljstvo BiH protiv njega te premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića otvorilo istragu pod sumnjom da su počinili kazneno djelo rušenja ustavnog poretka BiH, za što je minimalna kazna pet godina zatvora.

Sva trojica odbila su se odazvati pozivima na saslušanje pa im je Sud BiH odredio pritvor a za njima je raspisana i interna policijska tjeralica.

Unatoč toj činjenici Dodik je u ponedjeljak uspio prijeći granicu BiH i otići u Srbiju a u utorak je produžio putovanje za Izrael kako bi tamo sudjelovao na konferenciji o borbi protiv antisemitizma koju organizira ministarstvo za dijasporu izraelske vlade.

Iz Granične policije BiH potvrdili su da je direktor Mirko Kuprešaković zapovjedio provedbu istrage da bi se utvrdilo kako i gdje je Dodik prešao državnu granicu.

Mediji u BiH u srijedu prenose tvrdnje neimenovanih izvora kako je kolona automobila u kojoj je bio Dodik granicu prešla na prijelazu Rača. Navodno su koristili tzv. VIP traku i prijelaz prošli bez zaustavljanja jer ih je čekala podignuta rampa pa se navodno provjerava tko je u Graničnoj policiji surađivao s Dodikovim osiguranjem i tako u omogućio da izbjegne privođenje temeljem sudskog naloga.

Dodik u Izraelu ostaje do petka a iz njegova ureda nema potvrde planira li se odmah nakon toga pokušati vratiti u BiH.