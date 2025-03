Raspisat će Interpolovu tjeralicu za Dodikom? Napustio je BiH: 'On se ne može legalno vratiti'

Kako predsjednik Republike Srpske i bjegunac od BiH pravosuđa Milorad Dodik nije uhićen na teritoriju BiH, naredni korak koji će poduzeti BiH tužiteljstvo je to da će zatražiti raspisivanje međunarodne Interpolove tjeralice. To bi se trebalo napraviti u idućih nekoliko dana, kad se prikupe sve potrebne informacije. Taj zahtjev bi trebao razmatrati sud u BiH, koji bi ga onda trebao uputiti Interpolu, pa bi onda Dodik mogao biti uhićen bilo gdje širom svijeta, piše Dnevni Avaz nakon što je Milorad Dodik 'skoknuo' preko granice do prijatelja Aleksandra Vučića u Srbiju, pa dalje za Izrael...

Što nije smjelo biti moguće. Podsjetimo, granična policija Bosne i Hercegovine otvorila je istragu o tome kako i gdje je bjegunac od pravde i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik prešao granicu te zemlje i u ponedjeljak otišao u Srbiju unatoč činjenici da je za njim raspisana policijska tjeralica, dok svi postavljaju pitanje kako se to uopće moglo dogoditi.

Tjeralica na snazi, ali...

Sud BiH odredio je pritvor i raspisao tjeralicu za Dodikom te predsjednikom vlade RS Radovanom Viškovićem i predsjednikom entitetskog parlamenta Nenadom Stevandićem zbog činjenice da su se odbili odazvati pozivima na saslušanje koje im je uputilo Tužiteljstvo BiH u sklopu istrage zbog sumnje da su počinili kazneno djelo ugrožavanja ustavnog poretka BiH.

Tjeralica, koja za sada vrijedi za teritorij BiH, obvezuje sve policijske agencije u toj zemlji da Dodika, Viškovića i Stevandića, kada na njih naiđu, uhite i predaju pravosudnoj policiji. To vrijedi i za Graničnu policiju, čiji pripadnici gotovo svakodnevno tijekom redovitih provjera pri prelasku granicu pronalaze i privode osobe za kojima su neki od sudova u zemlji raspisali tjeralice.

No unatoč tjeralici Dodik je u ponedjeljak nekako uspio neometano prijeći granicu i pojaviti se u Beogradu, gdje je bio uz Aleksandra Vučića na skupu kojega je njegova vlast organizirala kako bi obilježila obljetnicu početka zračnih udara NATO-a na tadašnju SR Jugoslaviju 1999. godine kako bi se zaustavio progon Albanaca na Kosovu.

'I sam sam iznenađen...'

Član zajedničkog povjerenstva dva doma parlamenta BiH za obranu i sigurnost Kemal Ademović kazao je u utorak novinarima u Sarajevu kako nema nikakvih informacija o tome kako je Dodik stigao do Beograda te kako je i sam iznenađen tom informacijom.

Najavio je sazivanje posebne sjednice povjerenstva zbog ovog incidentu koji je doveo u pitanje stanje u sigurnosnom sektoru u državi.

Granična policija BiH u utorak je potvrdila kako je njihov direktor Mirko Kuprešaković zapovjedio provedbu istrage o tome kako je predsjednik RS Milorad Dodik prešao granicu između BiH i Republike Srbije te navodi da se sukladno zakonu poduzimaju sve potrebne mjere na zaštiti državne granice.

No Granična policija BiH već godinama ima manjak ljudi i nedostaje joj oprema. Toj službi trenutačno nedostaje više od 500 graničnih policajaca pa sada granicu teorijski kontrolira po jedan policajac na svakih 40 do 50 kilometara granične crte.

'Ne može se legalno vratiti u BiH'

Mediji u BiH nagađaju kako je Dodik vjerojatno iskoristio tu činjenicu i granicu sa Srbijom prešao preko nekih od brojnih ilegalnih prijelaza ne bi li izbjegao rizik uhićenja.

Dodika na teritoriju BiH prate teško naoružani pripadnici posebne protuterorističke postrojbe MUP-a RS sa zadaćom da spriječe njegovo uhićenje.

Inače, nakon Srbije, Dodikova iduća postaja je Izrael, gdje će sudjelovati na konfrenciji protiv antisemitizma...

- Počeo sam posjet Izraelu, zemlji čiju snagu, povijest i odlučnost duboko poštujem. Izrael pokazuje da sloboda i sigurnost nemaju cijenu i da narod koji zna tko je - ne pristaje biti ni meta ni poslušnik. Kao što se Izrael brani bez isprike, tako i Republika Srpska brani svoje pravo da postoji, odlučuje i čuva zavjet predaka. Srbi i Židovi su narodi koje su pokušali potpuno izbrisati - i preživjeli su. Zato se razumijemo. I zato stojimo zajedno. - poručio je Dodik na Twitteru, tj. X-u...

- Dodik se ne može legalno vratiti u BiH. Za njim je raspisana tjeralica o kojoj su obaviještene sve policijske agencije u BiH. U praksi to znači da on mora biti priveden čim se pojavi na nekom graničnom prijelazu ili nekim od aerodroma - piše Avaz.