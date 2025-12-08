BiH: Dodikovi ministri ponovo blokirali Vijeće ministara, još ništa od pregovora s EU-om

Također, nije donijelo odluku o uspostavi ureda glavnog pregovarača a sve je ponovo rezultat blokada ministara koje kontrolira Milorad Dodik. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto pred novinarima je u Sarajevu pojasnio kako su dvojica ministara iz Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ponovo srušila dnevni red pa sjednica nije ni mogla biti održana. Isti scenarij dogodio se i prošlog tjedna.

"SNSD nastavlja blokirati naš europski put", kazao je Forto pojašnjavajući kako je prvi sljedeći termin u kojemu Vijeće ministara može ponovo zasjedati 16. prosinca pa su izgledi gotovo nikakvi da se reformski zakoni i odluke usvoje prije najavljenih sastanaka Europske unije.

SNSD-ov ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kazao je kako ništa ne blokiraju nego inzistiraju da se prije usvajanja novih zakona "vrati suverenitet" tijelima vlasti u BiH odnosno da se ukine mogućnost da visoki predstavnik za BiH nameće odluke i donosi zakone.

Pokretanje videa... 02:19 Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Video: 24sata/pixsell

"Jedino što je bilo moguće uraditi prije rasprave... je očistiti političke fekalije koje je ostavio Christian Schmidt", kazao je Košarac pojašnjavajući da SNSD sada traži da se prije bilo čega drugog ponište izmjene kaznenog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik i po kojima je Dodik osuđen na godinu dana zatvora.

Ministar pravde Davor Bunoza (HDZ BiH) kazao je kako žali zbog neusvajanja reformskih zakona jer su oni u interesu svih u BiH i bitni za nastavak europskog puta.

"Zakone moramo donositi prije svega zbog nas u BiH. Žao mi je što zakone nismo usvojili jer se oni svakako mogu popravljati ukoliko imaju nedostataka", kazao je Bunoza.

Vlasti u BiH pokušavaju u posljednji trenutak ispuniti formalne uvjete za otvaranje pristupnih pregovora odnosno sazivanje prve međuvladine konferencije prije 17. prosinca za kada je najavljen samit EU-a i država zapadnog Balkana.

Dan kasnije odnosno za 18. prosinca zakazan je sastanak Europskog vijeća na kojemu bi mogla biti donesena odluka o početku pregovaračkog procesa za što je BiH načelnu suglasnost dobila još u ožujku 2024. godine no do sada nije ispunila dodatne uvjete koji su tada postavljeni.

Od BiH je tada zatraženo usvajanje zakona o sudovima odnosno o Sudu BiH kao i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV). Zakonsko definiranje statusa Suda BiH odnosno njegovog prizivnog odjela blokirali su ultimativni zahtjevi vlasti iz Republike Srpske da njegovo sjedište bude u Banjoj Luci što su iz EU ocijenili lošim rješenjem.

Zakon o VSTV-u mjesecima je bio predmetom prijepora o tome treba li i u kojem omjeru članove tog tijela birati i na temelju etničkih kvota kao i o tome na koji će se način prijavljivati i provjeravati imovina sudaca i tužitelja.

Osim Vijeća ministara potrebno je da zakone formalno usvoje i obadva doma državnog parlamenta.

Šef delegacije EU: Bez dva zakona nema ni pristupnih pregovora s BiH

Bez usvajanja zakona o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV), BiH ne može računati na početak pristupnih pregovora s Europskom unijom, potvrdio je u ponedjeljak šef delegacije EU-a u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca. "EU očekuje njihovo usvajanje i to u verziji koja je u potpunosti usklađena sa standardima Europske unije. Samo takvi zakoni mogu imati punu potporu EU-a, a njihovo usvajanje je i preduvjet za utvrđivanje pregovaračkog okvira", kazao je Soreca novinarima u Sarajevu gotovo istodobno kada je propao novi pokušaj na Vijeću ministara BiH da se ti zakoni podrže i proslijede parlamentu na usvajanje.

Zakoni nisu usvojeni jer su ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika srušili dnevni red pa sjednica Vijeća ministara nije ni održana.

Soreca je podsjetio kako su ovi zakoni bitni ne samo zbog otvaranja pristupnih pregovora nego i stoga što su sastavni dio plana reformi koji je Vijeće ministara BiH ranije usvojilo a Europska komisija odobrila prošlog tjedna.

Taj je dokument i preduvjet da BiH dobije pristup fondu od oko 970 milijuna eura osiguranog kroz Plan rasta za zapadni Balkan.

"Ističem još jednom. Usvajanje ovih zakona iznimno je važno", kazao je Soreca.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potvrdila je kako su ministri iz SNSD-a onemogućili rad postavljajući neke potpuno nove zahtjeve.

Prošlog tjedna, kako je podsjetila, izgovor im je bio da su zakoni dostavljeni kasno a sada su postavljali neke sasvim druge uvjete za održavanje sjednice.

"Na žalost politička volja je danas izostala", kazala je Krišto dodajući kako ona u postojećim okolnostima radi sve što može.

"Ja nisam mogla utjecati na izbor ministara... Imamo to što imamo i teško je u tim okvirima raditi", kazala je smjerajući na zakonska rješenja po kojima je predsjedatelj Vijeća ministara BiH tek prvi među jednakima a ministre imenuje isključivo na temelju odluka koje mu dostave političke stranke.

Smjene ministara mogu se provesti jedino uz suglasnost obadva doma državnog parlamenta pa i to ovisi o odlukama koje se donose u strankama.

Nova sjednica Vijeća ministara pa tako i moguća rasprava o zakonima na kojima inzistira EU zakazana je za 16. prosinca a Krišto je poručila kako je to nova prilika da svatko još jednom pokaže svoju političku volju i odgovornost.