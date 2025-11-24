Obavijesti

News

Komentari 1
JAKO MALA RAZLIKA

BiH: Kandidat oporbe kaže da izbori u RS nisu gotovi, za Dodika je sve završeno

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
BiH: Kandidat oporbe kaže da izbori u RS nisu gotovi, za Dodika je sve završeno
Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Iz oporbenog su bloka još u nedjelju navečer zatražili ponavljanje izbora u ova tri grada tvrdeći da su prikupili jasne dokaze da se tamo varalo i kralo u korist Karana

Kandidat oporbe na izborima za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša izjavio je u ponedjeljak kako oni još nisu završeni te kako je pobjeda kandidata vladajućih Siniše Karana prerano objavljena dok je Milorad Dodik poručio da se tu više ne može ništa promijeniti. "Ovi izbori još uvijek nisu završeni – bit će završeni kada se izborni proces ponovi u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gdje zahvaljujući izbornim manipulacijama, rezultati ne odražavaju volju naroda. Ako bismo sada odustali, bili bismo isti kao oni (vlast). Prevarili bismo i izdali narod", izjavio je Blanuša u poruci koju je biračima poslao posredstvom društvene mreže Facebook.

Iz oporbenog su bloka još u nedjelju navečer zatražili ponavljanje izbora u ova tri grada tvrdeći da su prikupili jasne dokaze da se tamo varalo i kralo u korist Karana.

Prema podacima koje je u ponedjeljak objavilo Središnje izborno povjerenstvo BiH razlika u broju glasova između Karana i Blanuše je manja od dva posto a još nisu prebrojani glasački listići poslani ranije u inozemstvo na adrese više od 20 tisuća registriranih birača koji žive izvan BiH.

DODIK OSTAO BEZ MANDATA U nedjelju u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske
U nedjelju u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske

Podaci s 99,7 posto biračkih mjesta u RS pokazali su kako je Karan dobio oko 215 tisuća glasova a Blanuša oko 209 tisuća.

Dodik je u ponedjeljak pred novinarima u Banjoj Luci tvrdio da je Karanova prednost nedostižna te nema nikakve dvojbe da je on pobijedio u ovoj izbornoj utrci.

"Za nas su ovi izbori gotovi", kazao je Dodik koji se ponovo žalio kako je ranije nepravedno ostao bez mandata predsjednika RS i da je žrtva urote visokog predstavnika Christiana Schmidta i "bosanskih muslimana". Tvrdio je i kako je tijesan rezultat glasanja proistekao iz činjenice da su Bošnjaci u RS odnosno njih oko 20 tisuća birali Blanušu.

Iako samo SIP BiH može proglasiti konačne rezultate izbora i dodijeliti mandat izabranom dužnosniku Karanu je čestitku i prije okončanja brojanja glasova uputio mađarski premijer Viktor Orban koji godinama održava bliske odnose s Dodikom i bezuvjetno podupire njegovu politiku. 

"Čestitam novoizabranom predsjedniku Siniši Karanu i SNSD-u na izbornoj pobjedi u RS. Dugo smo radili zajedno na stabilnosti u regiji. Radujem se nastavku ove suradnje", naveo je Orban u čestitci na društvenoj mreži X.

ČEKAJU SE SLUŽBENI REZULTATI Drama u BiH! Oporba u RS ne priznaje pobjedu Dodikovog kandidata: Pokradeni smo!
Drama u BiH! Oporba u RS ne priznaje pobjedu Dodikovog kandidata: Pokradeni smo!

Karan je bio Dodikov osobni izbor za kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika RS raspisanim nakon što je Dodiku oduzet mandat jer je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Karan (65) je prijeratni policajac koji je u strukturama vlasti u RS nakon 1995. godine obnašao niz dužnosti u sigurnosnom sektoru, uključujući poziciju entitetskog ministra unutarnjih poslova. Sada je na dužnosti ministra za visoko obrazovanje u vladi RS.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025